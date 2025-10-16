Set de manguera y lanza de riego (1/2") 15 m
Kit de mangueras con colgador de manguera, manguera PrimoFlex® de 15 m (1/2"), boquilla, conexión de grifo G1 con elemento reductor G3/4, conector de mangueras universal, conector de mangueras universal con Aqua Stop.
Kit de mangueras con colgador de manguera: ideal como manguera de entrada para una limpiadora de alta presión. El kit de mangueras se compone de un colgador de manguera, una manguera PrimoFlex® de 15 m (1/2"), una boquilla, una conexión de grifo G1 con elemento reductor G3/4, un conector de mangueras universal y un conector de mangueras universal con Aqua Stop. Las mangueras de riego de la línea de riego de Kärcher destacan por ser extremadamente flexibles, robustas y resistentes al doblado. Las ventajas son evidentes: larga vida útil y un manejo sencillo para un cuidado de jardines de primera. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
Manguera PrimoFlex® de 15 m y 1/2 in
Conjunto ideal como manguera adicional para limpiadoras de alta presión
Sistema de acoplamiento
- Apto para todas las marcas conocidas.
Soporte de manguera
- Práctico almacenamiento
Lanza de riego con chorro regulable
- Permite regular el chorro, desde intenso hasta suave
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro
|1/2″
|Longitud de manguera (m)
|15
|Tamaño de rosca
|G1
|Color
|Amarillo
|Peso (kg)
|2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|2,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|260 x 260 x 110
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.