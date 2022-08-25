Los espejos son sensibles

Los espejos necesitan una atención especial. Esto se debe a su naturaleza: están compuestos por una plancha de vidrio, una capa de plata o aluminio y varias capas de laca. La capa de plata, responsable de la reflexión y abierta en la zona de los bordes, así como su recubrimiento multicapa hacen que un espejo sea vulnerable. Por esta razón, un espejo sin marco puede cambiar con el tiempo si, por ejemplo, se utilizan productos de limpieza inadecuados, no se eliminan las gotas de agua en el borde o los vapores de disolventes como el quitaesmalte le afectan. Por consiguiente, la zona de los bordes es la parte más sensible del espejo. Para evitar que se oxide por los lados, es mejor no utilizar detergentes cuando se limpie. Por lo general, el agua y los sencillos remedios caseros bastan para limpiar los espejos.