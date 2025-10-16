Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 48/1
La NT 48/1 es un aspiradora en seco y en húmedo manejable y potente para uso comercial.
La compacta aspiradora en seco y en húmedo NT 48/1, de gran potencia, está equipada para una limpieza profunda, lo que permite aspirar grandes cantidades de polvo con una potencia de aspiración constantemente alta. Por supuesto, la NT 48/1 se puede utilizar también como aspiradora en húmedo. La aspiradora está completamente equipada con accesorios, por lo que se puede utilizar de inmediato.
Características y ventajas
Vaciado del depósitoLos líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso.
Soporte para accesoriosLos accesorios se pueden fijar directamente al depósito en la parte posterior del equipo.
Resistentes lengüetas de cierre metálicasLos cierres metálicos especialmente robustos se han perfeccionado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|110 / 127
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|71
|Vacío (mbar/kPa)
|245 / 24,5
|Capacidad del depósito (l)
|48
|Material del depósito
|Plástico
|Potencia de conexión (A)
|10
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Longitud del cable. (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB)
|72
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|10,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|490 x 390 x 780
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Papel
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtro de cartucho: PES
- Manguera de drenaje
Equipamiento
- Protector a prueba de golpes
- Clase de protección: II
- Rudas giratorias con stop
