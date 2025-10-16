Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 48/1

La NT 48/1 es un aspiradora en seco y en húmedo manejable y potente para uso comercial.

La compacta aspiradora en seco y en húmedo NT 48/1, de gran potencia, está equipada para una limpieza profunda, lo que permite aspirar grandes cantidades de polvo con una potencia de aspiración constantemente alta. Por supuesto, la NT 48/1 se puede utilizar también como aspiradora en húmedo. La aspiradora está completamente equipada con accesorios, por lo que se puede utilizar de inmediato.

Características y ventajas
Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 48/1: Vaciado del depósito
Vaciado del depósito
Los líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso.
Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 48/1: Soporte para accesorios
Soporte para accesorios
Los accesorios se pueden fijar directamente al depósito en la parte posterior del equipo.
Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 48/1: Resistentes lengüetas de cierre metálicas
Resistentes lengüetas de cierre metálicas
Los cierres metálicos especialmente robustos se han perfeccionado.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 110 / 127
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s) 71
Vacío (mbar/kPa) 245 / 24,5
Capacidad del depósito (l) 48
Material del depósito Plástico
Potencia de conexión (A) 10
Ancho nominal estándar ( ) B 35
Longitud del cable. (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB) 72
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 10,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 490 x 390 x 780

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
  • Codo: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Papel
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Filtro de cartucho: PES
  • Manguera de drenaje

Equipamiento

  • Protector a prueba de golpes
  • Clase de protección: II
  • Rudas giratorias con stop
