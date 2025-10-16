Aspiradora para suciedad sólida y líquida NT 65/2 Tact²

Gran movilidad y potencia, resistencia, robustez y una gran cantidad de prácticas características de equipamiento convierten al aspirador Tact² de Kärcher en un especialista muy versátil. El NT 65/2 Tact² incluye un completo paquete antiestático de serie No lo subestime, será una descarga de trabajo notable allí donde habitualmente encuentra una gran cantidad de polvo fino.

Kärcher presenta Tact², el nuevo aspirador en seco y húmedo profesional de gama superior. El desarrollo continuo del acreditado sistema Tact para la limpieza de filtros constituye un nuevo hito de productividad. Gran potencia de aspiración constante gracias a los dos motores y a los largos periodos de filtrado para trabajar continuadamente, sin apenas acordarse de cambiar el filtro. Los aspiradores NT de Kärcher con Tact² son sistemas completos para eliminar grandes cantidades de polvo fino, suciedad gruesa y agua. Con varias versiones disponibles, esta familia de aspiradores ofrece soluciones óptimas para muchas aplicaciones en las que prima una gran potencia de aspiración constante. Por ejemplo, en el sector de la construcción, el alimentario, la automoción y la industria en general.

Características y ventajas
Transporte fácil
El asa de empuje ajustable y las grandes ruedas garantizan el transporte fácil al lugar de trabajo, incluso en superficies irregulares.
Soportes inteligentes para los accesorios
Así se puede fijar rápidamente, por ejemplo, la boquilla para suelos, independientemente de la dirección.
Limpieza automática del filtro Tact²
El nuevo filtro plegado plano puede extraerse por el lado limpio y está dividido en dos secciones, que se limpian con golpes selectivos de aire. Los polvos finos no pueden obstruir el filtro. El caudal de aire se mantiene alto durante un periodo largo. Se pueden aspirar más de 1000 kg de polvo fino de la categoría A sin necesidad de cambiar el filtro.
Protegidas y a mano
  • Las herramientas se pueden guardar en el cabezal cómodamente y de forma segura, al igual que las piezas pequeñas y botellas.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s) 2 x 74
Vacío (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacidad del depósito (l) 65
Material del depósito Plástico
Potencia de conexión (W) máx. 2760
Ancho nominal estándar ( ) B 40
Longitud del cable. (m) 10
Nivel de presión acústica (dB) 73
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 24,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 31,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 575 x 490 x 880

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
  • Tipo de manguera de aspiración: electroconductora
  • Codo: electroconductora
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Manguera de desagüe (resistente a los aceites)
  • Filtro plegado plano: Material de fibra de celulosa
  • Asa de empuje

Equipamiento

  • Desconexión automática al alcanzar el máximo nivel
  • Sistema antiestático
  • Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact²
  • Protector a prueba de golpes
  • Clase de protección: I
  • Rudas giratorias con stop
