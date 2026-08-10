Aspirador en seco T 10/1

Con la aspiradora en seco T 10/1, renovamos nuestra gama existente de aspiradoras en seco profesionales

Esta aspiradora extremadamente aúna una elevada comodidad ergonómica gracias a sus tomas integradas de manguera, cable y accesorios, así como su posición de estacionamiento, con una extraordinaria potencia de aspiración y un enorme radio de acción.

Características y ventajas
Aspirador en seco T 10/1: Mayor capacidad
Mayor capacidad
El aspirador está equipado con un bolsa de filtro de fieltro. Estas bolsas tienen una capacidad de retención considerablemente superior a las bolsas de filtro de papel.
Aspirador en seco T 10/1: Con o sin bolsa de filtro
Con o sin bolsa de filtro
El filtro principal redondo permanente de gran tamaño fabricado en nailon lavable es muy resistente y tan tupido que permite aspirar sin bolsa de filtro durante cierto tiempo.
Aspirador en seco T 10/1: Asa de empuje ergonómica
Asa de empuje ergonómica
Accionamiento con el pie
  • No hay necesidad de agacharse en la tarea diaria.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 110 - 127
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Vacío (mbar/kPa) 251 / 25,1
Caudal de aire (l/s) 61
Potencia nominal (W) 1280
Capacidad del depósito (l) 10
Ancho nominal estándar ( ) B 32
Longitud del cable. (m) 10
Nivel de presión acústica (dB) 62
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 355 x 310 x 385

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 500 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero
  • Boquilla para suelos conmutable
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Filtro protector del motor
  • Cesta de filtro permanente: Nailon

Equipamiento

  • Material del depósito: Plástico
Aspirador en seco T 10/1
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Campos de aplicación
  • Desarrollado especialmente para los requisitos de la hostelería, gastronomía, comercio minorista y limpieza de edificios
  • Para limpiar a fondo todas las superficies de suelo, desde suelos duros a moquetas
Accesorios
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