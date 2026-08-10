Aspirador en seco T 10/1
Con la aspiradora en seco T 10/1, renovamos nuestra gama existente de aspiradoras en seco profesionales
Esta aspiradora extremadamente aúna una elevada comodidad ergonómica gracias a sus tomas integradas de manguera, cable y accesorios, así como su posición de estacionamiento, con una extraordinaria potencia de aspiración y un enorme radio de acción.
Características y ventajas
Mayor capacidadEl aspirador está equipado con un bolsa de filtro de fieltro. Estas bolsas tienen una capacidad de retención considerablemente superior a las bolsas de filtro de papel.
Con o sin bolsa de filtroEl filtro principal redondo permanente de gran tamaño fabricado en nailon lavable es muy resistente y tan tupido que permite aspirar sin bolsa de filtro durante cierto tiempo.
Asa de empuje ergonómica
Accionamiento con el pie
- No hay necesidad de agacharse en la tarea diaria.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|110 - 127
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Vacío (mbar/kPa)
|251 / 25,1
|Caudal de aire (l/s)
|61
|Potencia nominal (W)
|1280
|Capacidad del depósito (l)
|10
|Ancho nominal estándar ( )
|B 32
|Longitud del cable. (m)
|10
|Nivel de presión acústica (dB)
|62
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|355 x 310 x 385
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 500 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero
- Boquilla para suelos conmutable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Cesta de filtro permanente: Nailon
Equipamiento
- Material del depósito: Plástico
Videos
Campos de aplicación
- Desarrollado especialmente para los requisitos de la hostelería, gastronomía, comercio minorista y limpieza de edificios
- Para limpiar a fondo todas las superficies de suelo, desde suelos duros a moquetas
Accesorios
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