Aspirador de cepillos para alfombras CV 30/1
Aspiradora con cepillo para alfombras con un ancho útil de 300 mm, embrague centrífugo patentado, tubo de aspiración extensible
La potente aspiradora con cepillo para alfombras CV 30/1 combina la aspiración, el cepillado y la conservación profesionales en un mismo equipo. Tanto en tiendas, salas de exposiciones, despachos, salas de ventanillas, hospitales, residencias, hoteles, restaurantes o en el hogar, gracias a su ancho útil de 300 mm permite limpiar incluso superficies grandes en un santiamén. Una placa deslizante de metal asegura una vida útil prolongada. Las dos articulaciones estables entre el cabezal de cepillos y la pieza de aspiración soportan incluso cargas extremas y ponen de relieve la alta calidad de los equipos. El cabezal de cepillos y el asa se ajustan cómodamente a una óptima altura útil. En caso de que las partículas de suciedad gruesa bloqueen el cepillo, se desacopla fácilmente el rodillo gracias al embrague centrífugo patentado. Con el tubo de aspiración extraíble (con manguera de aspiración extensible integrada), podrá alcanzar prácticamente todos los bordes, listones, ranuras y rincones. En caso necesario, se podrá intercambiar de forma rápida el cepillo estándar y sustituirlo, por ejemplo, por un cepillo más duro (accesorios especiales).
Características y ventajas
Óptimas posibilidades de limpieza
- La manguera de aspiración extensible se puede retirar fácilmente del aspirador, evitando posibles obstrucciones del equipo con facilidad y rapidez.
Embrague centrífugo patentado
- Para una vida útil más larga: el innovador embrague centrífugo patentado protege el cabezal de cepillos contra la sobrecarga, evitando así los costosos trabajos de mantenimiento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|110 / 127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Ancho útil (cm)
|30
|Vacío (mbar/kPa)
|207 / 20,7
|Caudal de aire (l/s)
|48
|Capacidad del depósito (l)
|5,5
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Longitud del cable. (m)
|12
|Nivel de presión acústica (dB)
|67
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|8,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|11,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1120 x 310 x 320
Scope of supply
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para alcochado
- Tubo de aspiración extraíble
- Manguera de aspiración extensible
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Cilindro de cepillos estándar: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Indicador del estado del filtro
- Asa ajustable en altura
- Clase de protección: II
