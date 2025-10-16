La potente aspiradora con cepillo para alfombras CV 30/1 combina la aspiración, el cepillado y la conservación profesionales en un mismo equipo. Tanto en tiendas, salas de exposiciones, despachos, salas de ventanillas, hospitales, residencias, hoteles, restaurantes o en el hogar, gracias a su ancho útil de 300 mm permite limpiar incluso superficies grandes en un santiamén. Una placa deslizante de metal asegura una vida útil prolongada. Las dos articulaciones estables entre el cabezal de cepillos y la pieza de aspiración soportan incluso cargas extremas y ponen de relieve la alta calidad de los equipos. El cabezal de cepillos y el asa se ajustan cómodamente a una óptima altura útil. En caso de que las partículas de suciedad gruesa bloqueen el cepillo, se desacopla fácilmente el rodillo gracias al embrague centrífugo patentado. Con el tubo de aspiración extraíble (con manguera de aspiración extensible integrada), podrá alcanzar prácticamente todos los bordes, listones, ranuras y rincones. En caso necesario, se podrá intercambiar de forma rápida el cepillo estándar y sustituirlo, por ejemplo, por un cepillo más duro (accesorios especiales).