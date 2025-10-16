Aspirador de cepillos para alfombras CV 38/2

La aspiradora con cepillo reúne altas prestaciones de limpieza con un alto grado de comodidad y ergonomía

Las ventajas de la CV 38/2 de un vistazo: - Ancho útil extragrande - Ayuda visual para el ajuste de los cepillos - Los accesorios integrados en el equipo permiten su uso en muchos terrenos - Sistema de toma patentado que permite el cambio de bolsas sin levantar polvo - Asa ajustable en altura - Bolsa de filtro de fieltro extremadamente resistente - El reducido peso proporciona un trabajo descansado

Características y ventajas
Piloto luminoso
Óptimas posibilidades de limpieza
Cambio de cepillo sin herramientas
Asa de empuje ergonómica
Filtro HEPA (opcional)
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 100 / 127
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Ancho útil (cm) 38
Vacío (mbar/kPa) 250 / 25
Caudal de aire (l/s) 48
Potencia nominal (W) 850
Capacidad del depósito (l) 5,5
Ancho nominal estándar ( ) B 35
Longitud del cable. (m) 12
Nivel de presión acústica (dB) 67
Potencia del motor de cepillos (W) 150
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 9,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1215 x 390 x 350

Scope of supply

  • Boquilla para ranuras
  • Boquilla para alcochado
  • Tubo de aspiración extraíble
  • Manguera de aspiración extensible
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Cilindro de cepillos estándar: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Indicador del estado del filtro
  • Cable de conexión enchufable: Standard
  • Mango
