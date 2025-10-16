Aspirador de cepillos para alfombras CV 38/2
La aspiradora con cepillo reúne altas prestaciones de limpieza con un alto grado de comodidad y ergonomía
Las ventajas de la CV 38/2 de un vistazo: - Ancho útil extragrande - Ayuda visual para el ajuste de los cepillos - Los accesorios integrados en el equipo permiten su uso en muchos terrenos - Sistema de toma patentado que permite el cambio de bolsas sin levantar polvo - Asa ajustable en altura - Bolsa de filtro de fieltro extremadamente resistente - El reducido peso proporciona un trabajo descansado
Características y ventajas
Piloto luminoso
Óptimas posibilidades de limpieza
Cambio de cepillo sin herramientas
Asa de empuje ergonómica
Filtro HEPA (opcional)
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|100 / 127
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Ancho útil (cm)
|38
|Vacío (mbar/kPa)
|250 / 25
|Caudal de aire (l/s)
|48
|Potencia nominal (W)
|850
|Capacidad del depósito (l)
|5,5
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Longitud del cable. (m)
|12
|Nivel de presión acústica (dB)
|67
|Potencia del motor de cepillos (W)
|150
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|9,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1215 x 390 x 350
Scope of supply
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para alcochado
- Tubo de aspiración extraíble
- Manguera de aspiración extensible
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Cilindro de cepillos estándar: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Indicador del estado del filtro
- Cable de conexión enchufable: Standard
- Mango
Videos
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.