Escoba eléctrica EB 30/1
Escoba eléctrica EB 30/1: sumamente profesional y flexible
Una escoba eléctrica muy silenciosa para realizar las tareas de limpieza de mantenimiento de una forma discreta y rápida. Con tecnología de baterías de iones de litio de larga duración: 40 min sobre moqueta y hasta 60 min sobre superficies resistentes. El cargador rápido para baterías BC 1/1.8 y la batería reemplazable, incluidos de serie, permiten trabajar durante largos períodos sin interrupciones.
Características y ventajas
Fácil cambio de la batería
Cambio de cepillo sin herramientasEl cepillo cilíndrico se puede extraer sin necesidad de herramientas y limpiar con toda facilidad.
Cargador rápido
Extracción y montaje sencillo del depósito para la suciedad
- Vaciado sencillo y rápido sin contacto con la suciedad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho útil (mm)
|300
|Capacidad del depósito (l)
|1
|Clase de protección
|III
|Nivel de presión acústica (dB)
|56
|Intensidad de salida (A)
|1,8
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 120 / 50 - 60
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|7,2
|Capacidad de baterías
|(2,5 Ah)
|Capacidad de carga de la batería en suelos duros (min)
|51
|Capacidad de carga de la batería en alfombras (min)
|41
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|2,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|250 x 300 x 1340
Scope of supply
- Batería: 7,2 V / 2,5 Ah batería (1 unidad)
- Cargador rápido, BC 1/1.8
- Cilindro de cepillos estándar
- Asa telescópica con empuñadura, ajustable en altura
- Depósito para la suciedad
Videos
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.