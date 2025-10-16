Escoba eléctrica EB 30/1

Escoba eléctrica EB 30/1: sumamente profesional y flexible

Una escoba eléctrica muy silenciosa para realizar las tareas de limpieza de mantenimiento de una forma discreta y rápida. Con tecnología de baterías de iones de litio de larga duración: 40 min sobre moqueta y hasta 60 min sobre superficies resistentes. El cargador rápido para baterías BC 1/1.8 y la batería reemplazable, incluidos de serie, permiten trabajar durante largos períodos sin interrupciones.

Características y ventajas
Escoba eléctrica EB 30/1: Fácil cambio de la batería
Fácil cambio de la batería
Escoba eléctrica EB 30/1: Cambio de cepillo sin herramientas
Cambio de cepillo sin herramientas
El cepillo cilíndrico se puede extraer sin necesidad de herramientas y limpiar con toda facilidad.
Escoba eléctrica EB 30/1: Cargador rápido
Cargador rápido
Extracción y montaje sencillo del depósito para la suciedad
  • Vaciado sencillo y rápido sin contacto con la suciedad.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho útil (mm) 300
Capacidad del depósito (l) 1
Clase de protección III
Nivel de presión acústica (dB) 56
Intensidad de salida (A) 1,8
Conexión de red del cargador (V/Hz) 100 - 120 / 50 - 60
Tipo de batería Batería de iones de litio
Tensión (V) 7,2
Capacidad de baterías (2,5 Ah)
Capacidad de carga de la batería en suelos duros (min) 51
Capacidad de carga de la batería en alfombras (min) 41
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 2,4
Dimensiones (l × a × h). (mm) 250 x 300 x 1340

Scope of supply

  • Batería: 7,2 V / 2,5 Ah batería (1 unidad)
  • Cargador rápido, BC 1/1.8
  • Cilindro de cepillos estándar
  • Asa telescópica con empuñadura, ajustable en altura
  • Depósito para la suciedad
Videos
Accesorios
Find parts

