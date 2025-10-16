BVL 5/1 Bp Pack *CUL
Idóneo para la limpieza en espacios reducidos: el aspirador mochila a baterías BVL 5/1 Bp Pack, ultraligero y potente de innovador material EPP muy robusto.
La BVL 5/1 Bp Pack es la primera aspiradora que, gracias al innovador material EPP, pesa solo < 4,6 kg (peso a la espalda) y cuyas propiedades de material proporcionan al mismo tiempo una gran resistencia y durabilidad. Ya sea en el cine, en el avión, el autobús, el metro, en la limpieza de oficinas o incluso de escaleras. La potente aspiradora de mochila con volumen de depósito de 5 litros exhibe sus ventajas en la limpieza de los espacios más reducidos. Asimismo, la potente batería Kärcher Battery Power+ proporciona una gran autonomía y una potencia de 500 vatios del motor EC sin escobillas de bajo desgaste. El bastidor ergonómico del aspirador mochila garantiza el trabajo sin esfuerzo. Gracias al práctico panel de control en el arnés de cintura para el control de todas las funciones importantes de servicio y adicionales, el BVL 5/1 Bp Pack se puede manejar sin esfuerzo y de manera sencilla para el usuario. Se incluyen de serie varios accesorios, la potente batería Kärcher Battery Power+, el cargador rápido correspondiente y una bolsa de filtro de fieltro resistente a las roturas.
Características y ventajas
Motor EC sin escobillas
- Alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
- Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Plataforma de baterías
|Plataforma de batería de 36 V
|Capacidad del depósito (l)
|5
|Nivel de presión acústica (dB)
|65
|Caudal de aire (l/s)
|40
|Potencia nominal (W)
|500
|Vacío (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio extraíble
|Tensión (V)
|36
|Capacidad (Ah)
|6
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 150 (6,0 Ah) / aprox. 200 (7,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo eco!efficiency: / máx. 50 (6,0 Ah) Modo Power: / máx. 22 (6,0 Ah) Modo eco!efficiency: / máx. 64 (7,5 Ah) Modo Power: / máx. 30 (7,5 Ah)
|Duración del ciclo de carga (min)
|44 / 68
|Intensidad de salida (A)
|6
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|Negro
|Peso sin accesorios. (kg)
|5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|8,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|220 x 320 x 510
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Longitud de la manguera de aspiración: 1 m
- Tipo de manguera de aspiración: con codo
- Tubo de aspiración telescópico: 615 mm, 1007 mm
- Tubo de aspiración telescópico, material: Acero, cromado
- Boquilla para suelos conmutable
- Boquilla para alcochado
- Boquilla para ranuras
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Batería: batería Battery Power+ de 36 V / 6,0 Ah (1 unidad)
- Cargador: cargador rápido Battery Power+ de 36 V (1 unidad)
Equipamiento
- Bastidor
