Con una sola aspiración, nuestra barredora aspiradora de moquetas CVS 65/1 Bp Pack con batería demuestra sus puntos fuertes, impresionando a los usuarios con unos resultados de limpieza que no tienen nada que envidiar a los de una aspiradora vertical con cepillo. La potente batería de iones de litio de 36 V facilita hasta 60 minutos de funcionamiento continuo y la limpieza de unos 1.800 metros cuadrados de superficie de alfombra con una sola carga. El eficaz sistema de filtrado en dos pasos, compuesto por un prefiltro y un filtro de pliegues planos revestido de PTFE para las clases de polvo L y M, garantiza un trabajo sin polvo, mientras que su bajo nivel de ruido de funcionamiento de sólo 56 dB(A) también permite su uso en zonas sensibles al ruido. El rodillo barredor principal de la barredora de alfombras puede ajustarse con precisión al tipo de alfombra de que se trate. Esto reduce el desgaste de los rodillos, evita eficazmente daños en la alfombra y permite limpiar casi cualquier tipo de alfombra, desde vellón de aguja y terciopelo corto hasta alfombras de bucles y terciopelo largo. También se incluyen de serie una batería y un cargador de batería, así como un cepillo lateralpara la limpieza de esquinas y bordes y ruedas de gran tamaño para facilitar el transporte.