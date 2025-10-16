Barredora-aspiradora para moquetas CVS 65/1 Bp Pack

Con una sola aspiración, nuestra barredora aspiradora de moquetas CVS 65/1 Bp Pack con batería demuestra sus puntos fuertes, impresionando a los usuarios con unos resultados de limpieza que no tienen nada que envidiar a los de una aspiradora vertical con cepillo. La potente batería de iones de litio de 36 V facilita hasta 60 minutos de funcionamiento continuo y la limpieza de unos 1.800 metros cuadrados de superficie de alfombra con una sola carga. El eficaz sistema de filtrado en dos pasos, compuesto por un prefiltro y un filtro de pliegues planos revestido de PTFE para las clases de polvo L y M, garantiza un trabajo sin polvo, mientras que su bajo nivel de ruido de funcionamiento de sólo 56 dB(A) también permite su uso en zonas sensibles al ruido. El rodillo barredor principal de la barredora de alfombras puede ajustarse con precisión al tipo de alfombra de que se trate. Esto reduce el desgaste de los rodillos, evita eficazmente daños en la alfombra y permite limpiar casi cualquier tipo de alfombra, desde vellón de aguja y terciopelo corto hasta alfombras de bucles y terciopelo largo. También se incluyen de serie una batería y un cargador de batería, así como un cepillo lateralpara la limpieza de esquinas y bordes y ruedas de gran tamaño para facilitar el transporte.

Características y ventajas
Potente batería Kärcher Battery Power+ de 36 V
Sistema de filtros doble
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Plataforma de baterías Plataforma de batería de 36 V
Ancho útil (mm) 450
Ancho útil con 1 cep. lateral (mm) 625
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 1800
Vacío (mbar) 1
Capacidad del depósito (l) 20
Potencia de conexión (W) 300
Nivel de presión acústica (dB) 56
Tipo de batería Batería de iones de litio
Tensión (V) 36
Capacidad (Ah) 7,5
Conexión de red del cargador (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Color Antracita
Peso (con accesorios) (kg) 40,7
Peso con embalaje incluido. (kg) 47
Dimensiones (l × a × h). (mm) 980 x 675 x 1070

Scope of supply

  • Batería: batería Battery Power+ de 36 V / 7,5 Ah (1 unidad)
  • Bolsa accesorio

Equipamiento

  • Categoría de polvo: M
  • Limpieza de filtro automática
  • Cepillo cilíndrico principal ajustable
Videos
Campos de aplicación
  • Edificios de oficinas
  • Hoteles
  • Aeropuertos
Accesorios
