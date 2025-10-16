DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Accionamiento: motor Honda de 6,7 kW, 1 pedal para la marcha adelante y atrás, reducido radio de viraje (3350 mm), freno de estacionamiento automático con tecnología de subpresión, desconexión automática del motor al abandonar el asiento Sistema de barrido / aspiración: el equipo funciona mediante el principio de barrido por encima del cabezal. Así, el cepillo cilíndrico transporta la suciedad barrida hacia el recipiente de suciedad, en la parte trasera. El cepillo cilíndrico de barrido se encuentra alojado pendularmente y se adapta automáticamente a las irregularidades del suelo. Tanto el filtro como el cepillo cilíndrico principal de barrido se pueden cambiar sin herramientas. La trampilla integrada permite recoger la suciedad gruesa, como latas de bebida, gravilla, grava u hojas mojadas. El cepillo lateral y el cepillo cilíndrico de barrido disponen de accionamiento hidráulico. Disponible un segundo cepillo lateral opcional. Recipiente de suciedad: los dos recipientes para suciedad de 50 l se pueden extraer lateralmente. Manejo: el cepillo cilíndrico principal de barrido y el cepillo lateral descienden mediante un interruptor. Con un único pedal puede controlar la marcha adelante y atrás.