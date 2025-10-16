Barredora-aspiradora KM 100/100 R P
Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en superficies interiores y exteriores de 8000 a 10 400 m2/h.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Accionamiento: motor Honda de 6,7 kW, 1 pedal para la marcha adelante y atrás, reducido radio de viraje (3350 mm), freno de estacionamiento automático con tecnología de subpresión, desconexión automática del motor al abandonar el asiento Sistema de barrido / aspiración: el equipo funciona mediante el principio de barrido por encima del cabezal. Así, el cepillo cilíndrico transporta la suciedad barrida hacia el recipiente de suciedad, en la parte trasera. El cepillo cilíndrico de barrido se encuentra alojado pendularmente y se adapta automáticamente a las irregularidades del suelo. Tanto el filtro como el cepillo cilíndrico principal de barrido se pueden cambiar sin herramientas. La trampilla integrada permite recoger la suciedad gruesa, como latas de bebida, gravilla, grava u hojas mojadas. El cepillo lateral y el cepillo cilíndrico de barrido disponen de accionamiento hidráulico. Disponible un segundo cepillo lateral opcional. Recipiente de suciedad: los dos recipientes para suciedad de 50 l se pueden extraer lateralmente. Manejo: el cepillo cilíndrico principal de barrido y el cepillo lateral descienden mediante un interruptor. Con un único pedal puede controlar la marcha adelante y atrás.
Características y ventajas
Protección contra impactosPara proteger la barredora mecánica y el entorno que debe limpiarse.
Gran superficie de filtrado con limpieza automáticaEl filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados. La limpieza del filtro puede activarse también manualmente. Cambio del filtro sin herramientas.
Fácil mantenimientoCambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.
Concepto de funcionamiento EASY Operation
- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras mecánicas de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tracción
|Motor de 4 tiempos
|Accionamiento – Potencia (kW)
|6,7
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|8000
|Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h)
|10400
|Ancho útil (mm)
|700
|Ancho útil con 1 cep. lateral (mm)
|1000
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1300
|Depósito para la suciedad (l)
|100
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|18
|Velocidad de trabajo (km/h)
|8
|Superficie de filtrado (m²)
|6
|Peso (con accesorios) (kg)
|340
|Peso, listo para usar (kg)
|300
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Filtro redondo de poliéster
- Ruedas, neumáticas
Equipamiento
- Limpieza manual del filtro
- Limpieza automática del filtro
- Cepillo cilíndrico principal oscilante
- Regulación del flujo de aspiración
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Sistema de aspiración
- Aplicación en exteriores
- Contador de las horas de servicio
- Función de barrido, desconectable
