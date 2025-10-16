Barredora aspiradora configurable individualmente, disponible con vaciado en bajo manual o vaciado en alto electrohidráulico. Los cepillos laterales con hoz de barrido opcionales y patentados permiten la limpieza de rincones con solo una pasada. De esta forma se evita barrer a mano o las habituales 5 o 7 pasadas de otros equipos (sin cepillos laterales con hoz de barrido, se necesitan tres pasadas más por el nuevo concepto de barrido). Gracias a la posición del cepillo cilíndrico principal de barrido (CCPB) entre las ruedas traseras, se puede pasar por encima de descansillos altos sin que el sistema de barrido sufra daños. El sistema Teach se adapta automáticamente al desgaste del CCPB y garantiza así siempre los mejores resultados de barrido. Se puede escojer entre tres presiones de empuje según el fondo y el tipo de suciedad. Otro plato fuerte es la limpieza de filtros Tact patentada totalmente automática que siempre garantiza que se trabaja sin polvo, así como el sistema patentado Kärcher Intelligent Key que permite, entre otros, varios derechos de usuario. La pantalla multifuncional le dirige, en 28 idiomas, de forma muy comprensible por los menús y ofrece, p. ej., información sobre el desgaste del cepillo cilíndrico de barrido o la presión de empuje activada del cepillo cilíndrico de barrido.