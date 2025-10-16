Barredora-aspiradora KM 105/100 R Bp Pack
Barredora aspiradora con conductor con limpieza de filtros Tact, cepillos laterales únicos con hoz de barrido (opcionales), retraso autom. del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido mediante el sistema Teach y el nuevo concepto de barrido.
Barredora aspiradora configurable individualmente, disponible con vaciado en bajo manual o vaciado en alto electrohidráulico. Los cepillos laterales con hoz de barrido opcionales y patentados permiten la limpieza de rincones con solo una pasada. De esta forma se evita barrer a mano o las habituales 5 o 7 pasadas de otros equipos (sin cepillos laterales con hoz de barrido, se necesitan tres pasadas más por el nuevo concepto de barrido). Gracias a la posición del cepillo cilíndrico principal de barrido (CCPB) entre las ruedas traseras, se puede pasar por encima de descansillos altos sin que el sistema de barrido sufra daños. El sistema Teach se adapta automáticamente al desgaste del CCPB y garantiza así siempre los mejores resultados de barrido. Se puede escojer entre tres presiones de empuje según el fondo y el tipo de suciedad. Otro plato fuerte es la limpieza de filtros Tact patentada totalmente automática que siempre garantiza que se trabaja sin polvo, así como el sistema patentado Kärcher Intelligent Key que permite, entre otros, varios derechos de usuario. La pantalla multifuncional le dirige, en 28 idiomas, de forma muy comprensible por los menús y ofrece, p. ej., información sobre el desgaste del cepillo cilíndrico de barrido o la presión de empuje activada del cepillo cilíndrico de barrido.
Características y ventajas
Cepillos laterales con hoz de barrido (opcional)
- Se acabó el laborioso barrido a mano.
- Limpieza de rincones con una sola pasada
- Se ahorran costes, ya que la limpieza previa manual ya no es necesaria y se evitan varias pasadas.
Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz
- Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal.
- Limpieza automática.
- Elementos de filtro con un rendimiento cuatro veces mayor.
Sistema Teach
- Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.
- Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.
- Menos desgaste en el modo Eco.
Kärcher Intelligent Key
- Programable en 28 idiomas.
- Concesión de derechos del usuario para el ajuste de los equipos.
- El equipo solo se puede mover con Intelligent Key de Kärcher.
Cepillo cilíndrico de barrido en el eje trasero
- Mejor superación de descansillos altos.
- Cepillo cilíndrico de barrido cómodo, cambio del cepillo cilíndrico de barrido en menos de 5 minutos.
- Control del cepillo cilíndrico de barrido en pocos segundos.
Panel de control
- Representación de datos de la máquina en el display (por ejemplo, visualización del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido).
- Códigos de colores.
- Interruptor Easy Operation para la puesta en marcha de la máquina, el transporte y la función de barrido.
Concepto Power Plus
- La energía que sobra del transporte se traspasa a una batería.
- Al subir cuestas, se solicita potencia adicional para el motor.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tracción
|Eléctrica
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|6300
|Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h)
|8700
|Ancho útil (mm)
|640
|Ancho útil con 1 cep. lateral (mm)
|1050
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1450
|Capacidad de la batería (Ah)
|240
|Tensión de la batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 4
|Depósito para la suciedad (l)
|100
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|12
|Velocidad de trabajo (km/h)
|6
|Peso, listo para usar (kg)
|500
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1800 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Ruedas, neumáticas
- Escobilla lateral para incrementar barrido
Equipamiento
- Limpieza automática del filtro
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Aplicación en exteriores
- Contador de las horas de servicio
- Kärcher Intelligent Key
- Sistema de inicio / paro
- Sistema Teach
- Systema de potencia adicional
- Ajuste automático del cepillo central
- Limpieza del filtro Tact
- Display multi función
- Derechos de usuario
- Concepto de servicio compartido
- Opción sistema Kit de estación
- Cepillo central en eje trasero
- Barrido dinámico