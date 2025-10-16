Barredora-aspiradora KM 150/500 R D Classic
Barredora-aspiradora con conductor KM 150/500 R Classic con filtro de bolsa, gran depósito para la suciedad, chasis de acero robusto, manejo sencillo de la palanca, tracción hidráulica en las ruedas traseras y sistema Flexible Footprint.
La barredora de uso industrial de larga vida útil KM 150/500 R Classic está diseñada para usos exigentes en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica y de la fundición, así como en otros sectores con un alto grado de suciedad. La barredora con conductor sentado es fiable y se maneja fácil y cómodamente mediante una palanca. El vaciado del depósito para la suciedad se realiza por vaciado en alto hidráulico. El enorme volumen útil del depósito para la suciedad es de 500 l y permite largos intervalos de trabajo. Gracias al robusto chasis de acero con múltiples agentes anticorrosivos, el equipo está perfectamente preparado para aplicaciones bajo las condiciones más exigentes. La tracción hidráulica en las ruedas traseras proporciona una buena maniobrabilidad y un fácil manejo incluso en espacios reducidos. Otra característica es el sistema Flexible Footprint, que garantizaresultados de barrido óptimos en diferentes superficies, y todo ello con un desgaste mínimo del cepillo. En caso de reparación o mantenimiento, es fácil de acceder a los componentes técnicos. Los neumáticos de goma maciza de serie evitan tener que hacer pausas obligatorias por tener un pinchazo y permiten circular sobre todas las superficies.
Características y ventajas
Tracción hidráulica en las ruedas traseras con neumáticos de goma macizaBuena maniobrabilidad y manejo incluso en espacios reducidos. Es posible trabajar incluso sobre objetos puntiagudos, sin peligro de pinchazos.
Amplio filtro de bolsa con motor de vibraciónGran superficie de filtrado para un trabajo sin polvo. Limpieza mediante motor de vibración.
Chasis de acero robusto con múltiples agentes anticorrosivosAplicaciones en condiciones exigentes. Larga vida útil del equipo y de los componentes de construcción.
Mantenimiento sencillo
- La técnica más sencilla con componentes acreditados: accionamiento totalmente hidráulico, eléctrico en lugar de electrónico.
- Acceso sencillo a todos los componentes técnicos.
Vaciado en alto hidráulico
- Vaciado sencillo, sin contacto y seguro de la suciedad barrida.
- Vaciado en alto sin esfuerzo hasta 1,52 m.
Principio de recogedor
- Buen alojamiento de la suciedad barrida, ya sea fina o gruesa.
- Reducido levantamiento de polvo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Tracción
|Motor de 4 tiempos
|Fabricante del motor
|Yanmar
|Accionamiento – Potencia (kW)
|15,8
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|18000
|Ancho útil (mm)
|1200
|Ancho útil con 1 cep. lateral (mm)
|1500
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1800
|Depósito para la suciedad (l)
|500
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|18
|Velocidad de trabajo (km/h)
|12
|Superficie de filtrado (m²)
|10,5
|Peso (con accesorios) (kg)
|1400
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Scope of supply
- filtro de bolsa
- Ruedas, de goma maciza
Equipamiento
- Limpieza manual del filtro
- Cepillo cilíndrico principal ajustable
- Servodirección
- Principio de recogedor
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Sistema de aspiración
- Vaciado hidráulico en alto
- Aplicación en exteriores
- Contador de las horas de servicio
- Función de barrido, desconectable
Videos
Campos de aplicación
- Usos en la industria de materiales para la construcción
- Usos en la industria metalúrgica
- Usos en la industria de procesamiento de metales
- Sector de los almacenes
- Obras
- Plantas de hierro y acero
- Usos en la industria de materias primas
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.