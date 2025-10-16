Barredora-aspiradora KM 170/600 R D Classic
Barredora industrial diésel hidráulica KM 170/600 R D Classic con dirección trasera. Para trabajos exigentes en sectores con alto nivel de suciedad como p. ej. en fundiciones.
Accionamiento diésel de bajo consumo, excelente rendimiento en superficie, diseño muy robusto: Nuestra barredora industrial KM 170/600 R D Classic está diseñada para los trabajos de limpieza más exigentes en sectores con alto nivel de suciedad, como empresas de materiales de construcción, empresas metalúrgicas o fundiciones. La suciedad gruesa se recoge junto con la suciedad fina de manera eficaz en el depósito para la suciedad gracias al acreditado principio de recogedor. Durante la limpieza, el cepillo cilíndrico de barrido se adapta automáticamente a las posibles irregularidades del suelo y garantiza de esta forma unos resultados de limpieza perfectos en todas las situaciones. Un potente sistema de filtro de bolsa y la limpieza automática del filtro garantizan juntos un rendimiento de limpieza constante. Opcionalmente también están disponibles, bajo petición, un sistema de filtros plegados planos de fácil empleo o el acreditado sistema de filtro redondo.
Características y ventajas
Potente sistema de filtro de bolsa
- Minimiza de manera efectiva la formación de polvo al barrer.
- Disponible también opcionalmente con sistema de filtro plegado plano o sistema de filtro redondo.
- Limpieza altamente efectiva para conseguir una vida útil prolongada.
Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillos
- Manejo intuitivo mediante palancas.
- Cambio sencillo sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro.
- Buena accesibilidad a todos los componentes relevantes.
Limpieza de filtro automática
- La limpieza a intervalos regulares prolonga la vida útil del filtro.
- Reduce la formación de polvo también en condiciones extremas.
- Funcionamiento eficaz con todos los sistemas de filtro disponibles.
Amplia oferta de accesorios y kits de montaje
- Cómoda adaptación a las necesidades de limpieza individuales.
- Equipamiento convincente (por ejemplo, cabina cómoda, aire acondicionado, calefacción).
- Disponible opcionalmente: iluminación de trabajo, sistema de pulverización de agua o segundo cepillo lateral.
Estructura robusta del equipo para un trabajo seguro
- Permite aplicaciones en condiciones externas extremas.
- Prolonga la vida útil de los componentes y del equipo.
- La lámpara de advertencia omnidireccional incluida de serie mejora la seguridad para el usuario y para el medio ambiente.
Principio de recogedor
- Garantiza unos resultados de limpieza adecuados incluso con suciedad fina.
- Recogida de suciedad gruesa sin esfuerzo.
- Escasa formación de polvo.
Chasis de cuatro ruedas
- Mejora la tracción sobre superficies resbaladizas y terrenos irregulares.
- Aumenta el confort y la seguridad de conducción.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Tracción
|Motor de 4 tiempos
|Fabricante del motor
|Kubota
|Accionamiento – Potencia (kW)
|18,5
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|23800
|Ancho útil (mm)
|1350
|Ancho útil con 1 cep. lateral (mm)
|1700
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|2000
|Depósito para la suciedad (l)
|600
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|18
|Velocidad de trabajo (km/h)
|14
|Superficie de filtrado (m²)
|13
|Peso (con accesorios) (kg)
|1698
|Peso, listo para usar (kg)
|1695
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1698
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|2742 x 1904 x 2213
Scope of supply
- filtro de bolsa
- Ruedas, neumáticas
Equipamiento
- Limpieza manual del filtro
- Limpieza automática del filtro
- Cepillo cilíndrico principal ajustable
- Cepillo cilíndrico principal oscilante
- Servodirección
- Regulación del flujo de aspiración
- Principio de recogedor
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Sistema de aspiración
- Vaciado hidráulico en alto
- Aplicación en exteriores
- Contador de las horas de servicio
- Función de barrido, desconectable
- Cepillos laterales, desplegables automáticamente
Campos de aplicación
- Para trabajos en fundiciones, industria de hierro y acero, así como naves de industrias pesadas
- Ideal en empresas de materiales de construcción y materias primas, así como en obras
- Para trabajos en la industria metalúrgica y en naves de producción
- Adecuada para en empleo en almacenes exteriores y en zonas de carga
