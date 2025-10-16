Accionamiento diésel de bajo consumo, excelente rendimiento en superficie, diseño muy robusto: Nuestra barredora industrial KM 170/600 R D Classic está diseñada para los trabajos de limpieza más exigentes en sectores con alto nivel de suciedad, como empresas de materiales de construcción, empresas metalúrgicas o fundiciones. La suciedad gruesa se recoge junto con la suciedad fina de manera eficaz en el depósito para la suciedad gracias al acreditado principio de recogedor. Durante la limpieza, el cepillo cilíndrico de barrido se adapta automáticamente a las posibles irregularidades del suelo y garantiza de esta forma unos resultados de limpieza perfectos en todas las situaciones. Un potente sistema de filtro de bolsa y la limpieza automática del filtro garantizan juntos un rendimiento de limpieza constante. Opcionalmente también están disponibles, bajo petición, un sistema de filtros plegados planos de fácil empleo o el acreditado sistema de filtro redondo.