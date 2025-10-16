Barredora-aspiradora KM 75/40 W Bp Pack
Barredora aspiradora de conducción manual, modelo de baterías; incluye batería y cargador con control electrónico.
Barredora aspiradora de conducción manual, modelo de baterías; incluye batería y cargador con control electrónico.
Características y ventajas
Depósito de recogida de la suciedad con asa de carritoCómoda extracción y fácil vaciado del depósito mediante asas empotradas. Rápida eliminación de residuos.
Potente sistema de filtros con empuñadura ergonómica1,8 m² de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados. Larga vida útil gracias al material de poliéster lavable. Limpieza mecánica del filtro con empuñadura ergonómica.
Concepto de funcionamiento EASY OperationManejo sencillo y cómodo gracias a una disposición práctica de todos los elementos de control. Símbolos estandarizados para todas las barredoras mecánicas de Kärcher.
Mantenimiento muy fácil
- Cambio del cepillo cilíndrico de barrido y de los filtros sin herramientas para un mantenimiento en cualquier parte.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Accionamiento
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (V/W)
|24 / 400
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|3375
|Ancho útil (mm)
|550
|Ancho útil con 1 cep. lateral (mm)
|750
|Depósito para la suciedad (l)
|40
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|12
|Velocidad de trabajo (km/h)
|4,5
|Superficie de filtrado (m²)
|1,8
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Peso (con accesorios) (kg)
|125
|Peso, listo para usar (kg)
|125
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|134,7
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- Filtro plegado plano: de poliéster
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
Equipamiento
- Limpieza manual del filtro
- Accionamiento hacia delante
- Cepillo cilíndrico principal ajustable
- Recipiente para la suciedad, móvil
- Trampilla para suciedad gruesa
- Asa de empuje plegable
- Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal
- Sistema de aspiración
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Indicador del estado de carga de la batería
- Regulación del flujo de aspiración
- Cepillo lateral, elevable / ajustable
Videos
Campos de aplicación
- Para la limpieza de naves de producción, almacenes, centros de logística y zonas de carga
- Para la limpieza de aparcamientos de pequeño y gran tamaño y gasolineras
- Para limpiar superficies, como patios escolares y zonas municipales
- Ideal para talleres de artesanía pequeños y en la agricultura
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.