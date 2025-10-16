Barredora-aspiradora KM 75/40 W Bp Pack

Barredora aspiradora de conducción manual, modelo de baterías; incluye batería y cargador con control electrónico.

Características y ventajas
Barredora-aspiradora KM 75/40 W Bp Pack: Depósito de recogida de la suciedad con asa de carrito
Cómoda extracción y fácil vaciado del depósito mediante asas empotradas. Rápida eliminación de residuos.
Barredora-aspiradora KM 75/40 W Bp Pack: Potente sistema de filtros con empuñadura ergonómica
1,8 m² de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados. Larga vida útil gracias al material de poliéster lavable. Limpieza mecánica del filtro con empuñadura ergonómica.
Barredora-aspiradora KM 75/40 W Bp Pack: Concepto de funcionamiento EASY Operation
Manejo sencillo y cómodo gracias a una disposición práctica de todos los elementos de control. Símbolos estandarizados para todas las barredoras mecánicas de Kärcher.
Mantenimiento muy fácil
  • Cambio del cepillo cilíndrico de barrido y de los filtros sin herramientas para un mantenimiento en cualquier parte.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Eléctrica
Accionamiento motor de corriente continua
Accionamiento – Potencia (V/W) 24 / 400
Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 3375
Ancho útil (mm) 550
Ancho útil con 1 cep. lateral (mm) 750
Depósito para la suciedad (l) 40
Capacidad de subida de pendientes (%) 12
Velocidad de trabajo (km/h) 4,5
Superficie de filtrado (m²) 1,8
Capacidad de las baterías (h) máx. 2,5
Peso (con accesorios) (kg) 125
Peso, listo para usar (kg) 125
Peso con embalaje incluido. (kg) 134,7
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1430 x 750 x 1190

Scope of supply

  • Filtro plegado plano: de poliéster
  • Batería y cargador para montaje a bordo incluidos

Equipamiento

  • Limpieza manual del filtro
  • Accionamiento hacia delante
  • Cepillo cilíndrico principal ajustable
  • Recipiente para la suciedad, móvil
  • Trampilla para suciedad gruesa
  • Asa de empuje plegable
  • Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal
  • Sistema de aspiración
  • Aplicación en exteriores
  • Aplicación en interiores
  • Indicador del estado de carga de la batería
  • Regulación del flujo de aspiración
  • Cepillo lateral, elevable / ajustable
Videos
Campos de aplicación
  • Para la limpieza de naves de producción, almacenes, centros de logística y zonas de carga
  • Para la limpieza de aparcamientos de pequeño y gran tamaño y gasolineras
  • Para limpiar superficies, como patios escolares y zonas municipales
  • Ideal para talleres de artesanía pequeños y en la agricultura
Accesorios
