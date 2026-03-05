Barredora-aspiradora KM 75/40 W G

Accionada por un motor de gasolina de bajas emisiones con velocidad de barrido de ajuste gradual: barredora-aspiradora con acompañante KM 75/40 W G compacta y maniobrable de Kärcher para exteriores.

Nuestra barredora-aspiradora con acompañante KM 75/40 W G está accionada por un motor de gasolina Kohler de 3,3 kW fiable, de bajas emisiones y de alto rendimiento que evidentemente cumple todas las directrices vigentes en materia de gases de escape. Por este motivo, es ideal para la limpieza rápida y a fondo de superficies exteriores a partir de aprox. 600 metros cuadrados como, por ejemplo, aparcamientos, patios de colegio o también en zonas municipales. Los mejores resultados de limpieza se obtienen gracias al principio de barrido por encima del cabezal con cepillo lateral adicional, ajuste de barrido sin herramientas y cepillo cilíndrico principal de barrido sustituible y ajustable sin herramientas. La potente aspiración evita el levantamiento de polvo de forma eficaz y la limpieza efectiva del filtro plegado plano garantiza una potencia de aspiración constante. El concepto EASY Operation intuitivo y sofisticado, el depósito de suciedad móvil de 40 litros con sistema de carro y la tracción integrada con velocidad de barrido de ajuste gradual ofrecen una máxima comodidad al usuario y permiten períodos de trabajo largos y sin fatiga con la KM 75/40 W G extremadamente compacta ymaniobrable.

Características y ventajas
Depósito de recogida de la suciedad con asa de carrito
Cómoda extracción y fácil vaciado del depósito mediante asas empotradas. Rápida eliminación de residuos.
Potente sistema de filtros con empuñadura ergonómica
1,8 m² de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados. Larga vida útil gracias al material de poliéster lavable. Limpieza mecánica del filtro con empuñadura ergonómica.
Fácil mantenimiento
Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.
Concepto de funcionamiento EASY Operation
  • Manejo sencillo y cómodo gracias a una disposición práctica de todos los elementos de control.
  • Símbolos estandarizados para todas las barredoras mecánicas de Kärcher.
Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Gasolina
Accionamiento Motor de 4 tiempos
Fabricante del motor Kohler
Accionamiento – Potencia (W) 3300
Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 3375
Ancho útil (mm) 550
Ancho útil con 1 cep. lateral (mm) 750
Depósito para la suciedad (l) 40
Capacidad de subida de pendientes (%) 15
Velocidad de trabajo (km/h) 4,5
Superficie de filtrado (m²) 1,8
Peso (con accesorios) (kg) 84,9
Peso, listo para usar (kg) 84
Peso con embalaje incluido. (kg) 94,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1430 x 750 x 1190

Scope of supply

  • Filtro plegado plano: de poliéster

Equipamiento

  • Limpieza manual del filtro
  • Accionamiento hacia delante
  • Cepillo cilíndrico principal ajustable
  • Recipiente para la suciedad, móvil
  • Trampilla para suciedad gruesa
  • Asa de empuje plegable
  • Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal
  • Sistema de aspiración
  • Potente tracción
  • Aplicación en exteriores
  • Regulación del flujo de aspiración
  • Cepillo lateral, elevable / ajustable
Campos de aplicación
  • Para la limpieza de aparcamientos de pequeño y gran tamaño y gasolineras
  • Para limpiar superficies, como patios escolares y zonas municipales
  • Ideal para talleres de artesanía pequeños y en la agricultura
