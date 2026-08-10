Limpiadora desinfectante PS 4/7 Bp Mister

El PS 4/7 Bp es un sistema de nebulización de grado hospitalario específicamente diseñado para reducir los riesgos de infecciones adquiridas en el ámbito de la salud, eliminando virus, bacterias de forma más rápida, segura y silenciosa.

La prevención es la mejor medicina. Consiga un mayor nivel de eficacia con el nuevo PS 4/7 Bp de Kärcher. Este sistema de nebulización de grado hospitalario está diseñado específicamente para su uso con desinfectantes aprobados por la EPA*. Reduzca los riesgos de infecciones adquiridas en la atención sanitaria eliminando virus, bacterias y moho de forma más rápida, segura y silenciosa. La nebulización proporciona una mayor eficacia al mejorar la cobertura de forma más eficiente que los métodos de limpieza por pulverización y las toallitas. Lleva el desinfectante a rincones y grietas de difícil acceso que se encuentran en muchas instalaciones sanitarias. La bomba eficiente y silenciosa y la fuente de alimentación están diseñadas específicamente para proporcionar un funcionamiento sin molestar a las personas que le rodean. El sistema recargable de 12 voltios proporciona fácilmente 8 horas de uso. Un tiempo de recarga de 3 horas asegura que la unidad vuelva a funcionar rápidamente. Su pequeño tamaño y su bajo centro de gravedad permiten que el nebulizador se deslice fácilmente sobre 4 ruedas giratorias.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 120
Frecuencia (Hz) 60
Nivel de presión acústica (dB) 45
Autonomía de trabajo por ciclo de carga (h) 8
Color Antracita
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Created with AI (artificial intelligence)

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