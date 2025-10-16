El robot de limpieza KIRA B 50 de Kärcher es un útil complemento para cualquier equipo de limpieza. Inteligente, autónomo y con la funcionalidad de una fregadora-aspiradora, realiza la limpieza de suelos de superficies medianas y grandes de manera eficiente y con resultados de limpieza constantes, liberando así al personal de limpieza que, en su lugar, puede dedicarse a tareas más exigentes. La intuitiva guía del usuario con la gran pantalla táctil permite una configuración rápida sin conocimientos expertos. La estación base opcional permite un trabajo completamente autónomo, incluyendo el llenado de agua limpia, el vaciado de agua sucia, el enjuagado del depósito y la carga de la batería de litio-ferrofosfato con una larga vida útil. Un cabezal de cepillos cilíndricos realiza el barrido previo y el fregado en un solo paso de trabajo, el cepillo lateral integrado evita la limpieza manual de los bordes. Los potentes sensores y el software garantizan una navegación eficaz, una prevención segura de las colisiones y el rodeo de obstáculos. Para la documentación y la supervisión el KIRA B 50 envía mensajes de estado a terminales móviles y elabora informes de limpieza detallados en el portal web correspondiente.