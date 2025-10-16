Fregadora-aspiradora B 80 W Bp Pack
Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por baterías. Su rendimiento teórico de 3000 m²/h le permite realizar la limpieza de superficies grandes.
Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por baterías. Su rendimiento teórico de 3000 m²/h le permite realizar la limpieza profunda y de mantenimiento de superficies grandes gracias a su ancho útil de trabajo de 60 cm y sus depósitos de agua limpia / sucia de 80 litros cada uno. Es un equipo silencioso y fácil de limpiar con manubrio fijo Muy fácil de manejar gracias a la perilla EASY Operation que reduce tiempos de capacitación y errores de operación. Gracias a su diseño y exelentes dimensiones es un equipo extraordinariamente manejable. La tobera de succión recta está equipada con labios de goma que pueden utilizarse por ambos lados.
Características y ventajas
Todo es automático
- Elevación / descenso automáticos del cabezal de cepillos y del patín trasero de aspiración.
4 baterías para escoger
- Tipos de baterías: sin mantenimiento 170 Ah (C5) con tecnología de fieltro, sin mantenimiento 180 Ah (C5), mantenimiento reducido 180 Ah (C5) o sin mantenimiento 240 Ah (C5).
- El cargador para montaje empotrado se puede ajustar para los diferentes tipos de baterías.
Interruptor selector EASY-Operation
- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.
Modo ahorro eco!efficiency
- Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.
- El nivel eco!efficiency es ultrasilencioso y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).
Labio trasero de aspiración curvo / recto
- Para ofrecer una aspiración óptima en cualquier tipo de suelo.
- Además, hay diversos patines de aspiración para elegir: de caucho natural o de poliuretano resistente al aceite, patines de aspiración ranurados para suelos delicados o cerrados para suelos rugosos.
Innovador sistema KIK
- Llave amarilla para el operario, llave gris para el encargado.
- Reducidos gastos de servicio técnico por los escasos errores de manejo.
Práctica forma del equipo
- La delgada máquina se puede maniobrar fácilmente, incluso en espacios reducidos.
- Su forma asimétrica permite la mejor visibilidad de la superficie por limpiar.
Dosificación de detergente DOSE
- A elección con dosificación del detergente integrada.
- Dosificación exacta y uniforme (regulable hasta el 3 %).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|650
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|80 / 80
|Batería (V)
|24
|Potencia de conexión (W)
|hasta 2200
|Peso sin accesorios. (kg)
|90
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1389 x 613 x 1155
Equipamiento
- DOSE
- Potente tracción
- Sistema de dos depósitos.