Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por baterías. Su rendimiento teórico de 3000 m²/h le permite realizar la limpieza profunda y de mantenimiento de superficies grandes gracias a su ancho útil de trabajo de 60 cm y sus depósitos de agua limpia / sucia de 80 litros cada uno. Es un equipo silencioso y fácil de limpiar con manubrio fijo Muy fácil de manejar gracias a la perilla EASY Operation que reduce tiempos de capacitación y errores de operación. Gracias a su diseño y exelentes dimensiones es un equipo extraordinariamente manejable. La tobera de succión recta está equipada con labios de goma que pueden utilizarse por ambos lados.