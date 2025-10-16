Fregadora-aspiradora BD 35/15C Classic BP Pack

La fregadora BD Classic 35/15 C es la solución perfecta para espacios reducidos y ofrece una versatilidad excepcional. Su excelente maniobrabilidad y sus dimensiones compactas facilitan la limpieza.

Con sus dimensiones compactas y excelentes propiedades, la BD 35/15 C ofrece una flexibilidad, facilidad de uso y eficacia de limpieza excepcionales. Equipada con un cabezal de cepillos de 35 cm, la BD 35/15 C ofrece un rendimiento de limpieza y una maniobrabilidad extraordinarios. La BD 35/15 C se ha desarrollado especialmente para espacios reducidos y es perfecta para limpiar en rincones estrechos y espacios abarrotados. Con una altura de 68 cm, cabe debajo de la mayoría de mesas y muebles. Otra característica práctica de la BD 35/15 C es el cargador integrado, que permite al usuario cargar el equipo en cualquier lugar. La compacta fregadora-aspiradora BD 35/15 C está diseñada para una larga vida útil y una gran fiabilidad. El diseño robusto y los componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil incluso en entornos exigentes. El diseño de fácil acceso también facilita las tareas rutinarias de mantenimiento y limpieza para que puedan realizarse de forma más rápida y sencilla.

Características y ventajas
Cargador de a bordo
  • Cargador de amplio voltaje para cargar cómodamente en cualquier lugar
  • Compatible con una amplia gama de voltajes
Dimensiones compactas
  • Buena maniobrabilidad
  • Se aleja fácilmente de la pared
  • Manejo sencillo
Excelente aspirado
  • La tobera absorbe eficazmente el agua incluso en curvas estrechas.
  • Seca el suelo inmediatamente
Manillar abatible y ajustable
  • Diseño compacto, almacenamiento en menos espacio
  • Fácil de transportar, cabe en la mayoría de los vehículos
  • Ergonómicamente ajustable para diferentes tamaños de usuario.
Caudal de agua regulable
  • Caudal del agua máximo de 1 l/min
  • Ajustable en función de los tipos de suelo y la suciedad
Cabezal de cepillos de fácil acceso
  • No se necesitan herramientas para retirar el cepillo
  • Mantenimiento fácil después del trabajo
Depósito de aguas residuales extraíble
  • Mantenimiento sencillo
Modo eco!efficiency
  • Menor consumo de energía
  • Menor nivel de ruido
  • Prolonga el tiempo de trabajo hasta un 25 %
Mejora del suministro de agua
  • Cumple la norma de la UE
  • Distribución más uniforme del agua que mejora el rendimiento de limpieza
Display indicador
  • Visualización del código de error y del estado, facilita el mantenimiento
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho útil de los cepillos (mm) 350
Ancho útil al aspirar. (mm) 470
Depósito de agua limpia/sucia (l) máx. 15 / máx. 15
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) máx. 1400
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 700
Tipo de baterías no requiere mantenimiento
Batería (V/Ah) 12 / 38
Capacidad de las baterías (h) máx. 2
Tiempo de carga de la batería (h) nominal 10
Conexión de red del cargador (V/Hz) 110 - 230 / 50 - 60
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180 - 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) 25 - 25
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 54
Dimensiones (l × a × h). (mm) 830 x 500 x 680

Scope of supply

  • Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • Batería
  • Cargador
  • Ruedas de transporte.

Equipamiento

  • Sistema de dos depósitos.
  • Tipo de labios de aspiración: resistente al aceite, cerrado
  • Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
  • Interruptor selector de servicio Easy Operation
Campos de aplicación
  • BSC
  • Comercios
  • Hostelería
  • Restauración y catering
  • Servicio público
  • Sanidad
  • Oficinas
