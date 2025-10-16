Fregadora-aspiradora BD 38/12 C Bp Pack
Ligera, silenciosa y ágil: la fregadora-aspiradora BD 38/12 C, con cabezal de cepillo circular, está equipada con una batería de iones de litio de alto rendimiento que se carga rápidamente y modo eco!efficiency.
Con la fregadora-aspiradora BD 35/12 C, de gran maniobrabilidad y manejo y mantenimiento sencillos, las superficies repletas y de pequeño tamaño se limpian de forma profesional y eficaz. El equipo está equipado con un cepillo circular de 38 cm de diámetro. La nueva batería de iones de litio, con un tiempo de marcha especialmente prolongado, tiene una vida útil tres veces mayor que la de las baterías de plomo convencionales. No necesita ningún tipo de mantenimiento y se carga rápidamente. El modo eco!efficiency reduce el consumo de energía, prolonga el tiempo de marcha y disminuye el nivel de ruido aprox. un 40 %. El peso de la BD 35/12 C, que en esta clase de equipos es un 35 % más ligero, facilita el transporte y la superación de escalones.
Características y ventajas
Tecnología de discos fiableAlto poder de limpieza en recubrimientos de suelo lisos. Apta para servicio con cepillo o con cepillo de esponja. Cepillo incluido en el equipo de serie.
Potente batería de ion-litioNo necesita ningún tipo de mantenimiento, a pesar de que tiene una vida útil tres veces mayor que con las baterías convencionales. Carga rápida (completa en 3 horas, media carga en 1 hora). Puede cargarse de forma parcial o provisional sin problemas cuando sea necesario.
Incluye potente cargador para montaje empotradoEl cargador siempre está a mano; se puede cargar en cualquier momento. Una carga completa dura 3 horas, una media carga, 1 hora. (La carga parcial es posible en cualquier momento). El cargador se desconecta automáticamente. No hay consumo energético en modo standby.
Peso muy reducido del equipo
- Un 35 % más ligero que los equipos comparables.
- Supera fácilmente peldaños, umbrales o escaleras.
- Fácil de maniobrar y transporte más sencillo en vehículos.
Modo ahorro eco!efficiency
- Nivel sonoro un 40 % más bajo.
- Ahorra recursos y alarga el tiempo de marcha hasta un 50 %.
- Reducidas emisiones de CO2.
Patín trasero de aspiración justo detrás de los cepillos
- Sistema de aspiración óptimo, incluso en curvas.
- Elevación sencilla mediante pedal.
Dimensiones compactas
- Se puede dejar en la pared en un ángulo de 90º.
- El equipo no tiene salientes.
- Manejo sencillo.
Manillar plegable
- Almacenamiento compacto.
- Transportable incluso en vehículos pequeños.
Manillar de altura regulable
- Ergonómica, ya que se ajusta a diferentes alturas del usuario.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|380
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|480
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|12 / 12
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|1520
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|760
|Tipo de baterías
|Li-Ion
|Batería (V/Ah)
|25,2 / 21
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 1,5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 2,7
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|110 - 120 / 50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1050
|Consumo de agua (l/min)
|1
|Nivel de presión acústica (dB)
|65
|Potencia de conexión (W)
|500
|Color
|Antracita
|Peso total permitido (kg)
|48
|Peso sin accesorios. (kg)
|36
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|995 x 495 x 1090
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
- Ruedas de transporte.
- Tobera curva
- Sistema de dos depósitos.
