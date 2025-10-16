Fregadora-aspiradora BD 43/25 C Bp Pack

La BD 43/25 C Bp Pack es una fregadora-aspiradora con funcionamiento por baterías (76 Ah) con tecnología de cepillos circulares de esponja que es idónea especialmente para la limpieza de mantenimiento y en profundidad de superficies de hasta 900 m².

Nuestra fregadora-aspiradora BD 43/25 C Bp Pack de conducción manual, con funcionamiento por baterías y con tecnología de cepillos circulares de esponja, dispone de un ancho útil de 43 cm y de un depósito con un volumen de 25 l. Por eso está pensada para la limpieza económica en profundidad y de mantenimiento de superficies de hasta 900 m². Gracias a su maniobrabilidad y manejabilidad, también es perfecta para superficies ocupadas. Opcionalmente están disponibles patines traseros de aspiración rectos o curvos para que el equipo se adapte exactamente a las condiciones del suelo predominantes. Funciona con una batería de 24 V con capacidad de 76 Ah y se suministra un cargador independiente. El sistema EASY Operation, con los típicos elementos de control amarillos, proporciona un manejo muy sencillo y el periodo de programación es muy reducido. Por otro lado, los trabajos de limpieza y mantenimiento en el equipo son también fáciles de realizar.

Características y ventajas
Fregadora-aspiradora BD 43/25 C Bp Pack: Elementos de control robustos
Elementos de control robustos
Desarrollado para el uso diario. Equipo robusto, de larga vida útil y fiable.
Fregadora-aspiradora BD 43/25 C Bp Pack: Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation
Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation
Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico. Válvula magnética para la parada de agua automática tras soltar el dispositivo de «hombre muerto». Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Fregadora-aspiradora BD 43/25 C Bp Pack: Equipo pequeño y compacto
Equipo pequeño y compacto
Muy manejable y fácil de maniobrar. Muy buena visibilidad de la superficie a limpiar.
Gran compartimento de baterías para todos los tipos de baterías convencionales
  • Compartimento de baterías de acceso sencillo para el cambio de baterías.
  • También adecuado para el trabajo por turnos.
Cómodo sistema Home-Base
  • Posibilidad de colocar ganchos, depósitos, mopas, etc.
  • Pueden transportarse utensilios de limpieza adicionales.
Modelo básico económico en la gama de 25 hasta 35 l
  • Muy buena relación precio-potencia.
  • Reducido a lo más importante.
Elementos de control amarillos y muy visibles
Se incluye una batería de 76 Ah y un cargador independiente
  • Carga fácil en cualquier enchufe de corriente.
  • Uso independiente de la red, evitando tropiezos con el cable.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Avance mediante rotación de los cepillos
Ancho útil de los cepillos (mm) 430
Ancho útil al aspirar. (mm) 750
Depósito de agua limpia/sucia (l) 25 / 25
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 1720
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 860
Tipo de baterías no requiere mantenimiento
Batería (V/Ah) 24 / 76
Capacidad de las baterías (h) máx. 2
Tiempo de carga de la batería (h) aprox. 8,7
Conexión de red del cargador (V/Hz) 230 / 50 - 60
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Consumo de agua (l/min) máx. 2,7
Nivel de presión acústica (dB) 66
Potencia de conexión (W) 1100
Color Antracita
Peso total permitido (kg) 115
Peso sin accesorios. (kg) 40
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • Batería
  • Cargador
  • tobera, forma de V

Equipamiento

  • Sistema de dos depósitos.
