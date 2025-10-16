Fregadora-aspiradora BD 43/25 C Bp Pack
La BD 43/25 C Bp Pack es una fregadora-aspiradora con funcionamiento por baterías (76 Ah) con tecnología de cepillos circulares de esponja que es idónea especialmente para la limpieza de mantenimiento y en profundidad de superficies de hasta 900 m².
Nuestra fregadora-aspiradora BD 43/25 C Bp Pack de conducción manual, con funcionamiento por baterías y con tecnología de cepillos circulares de esponja, dispone de un ancho útil de 43 cm y de un depósito con un volumen de 25 l. Por eso está pensada para la limpieza económica en profundidad y de mantenimiento de superficies de hasta 900 m². Gracias a su maniobrabilidad y manejabilidad, también es perfecta para superficies ocupadas. Opcionalmente están disponibles patines traseros de aspiración rectos o curvos para que el equipo se adapte exactamente a las condiciones del suelo predominantes. Funciona con una batería de 24 V con capacidad de 76 Ah y se suministra un cargador independiente. El sistema EASY Operation, con los típicos elementos de control amarillos, proporciona un manejo muy sencillo y el periodo de programación es muy reducido. Por otro lado, los trabajos de limpieza y mantenimiento en el equipo son también fáciles de realizar.
Características y ventajas
Elementos de control robustosDesarrollado para el uso diario. Equipo robusto, de larga vida útil y fiable.
Manejo sencillo gracias al panel Easy OperationSímbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico. Válvula magnética para la parada de agua automática tras soltar el dispositivo de «hombre muerto». Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Equipo pequeño y compactoMuy manejable y fácil de maniobrar. Muy buena visibilidad de la superficie a limpiar.
Gran compartimento de baterías para todos los tipos de baterías convencionales
- Compartimento de baterías de acceso sencillo para el cambio de baterías.
- También adecuado para el trabajo por turnos.
Cómodo sistema Home-Base
- Posibilidad de colocar ganchos, depósitos, mopas, etc.
- Pueden transportarse utensilios de limpieza adicionales.
Modelo básico económico en la gama de 25 hasta 35 l
- Muy buena relación precio-potencia.
- Reducido a lo más importante.
Elementos de control amarillos y muy visibles
Se incluye una batería de 76 Ah y un cargador independiente
- Carga fácil en cualquier enchufe de corriente.
- Uso independiente de la red, evitando tropiezos con el cable.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|430
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|750
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|25 / 25
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|1720
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|860
|Tipo de baterías
|no requiere mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|24 / 76
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 8,7
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,7
|Nivel de presión acústica (dB)
|66
|Potencia de conexión (W)
|1100
|Color
|Antracita
|Peso total permitido (kg)
|115
|Peso sin accesorios. (kg)
|40
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- Batería
- Cargador
- tobera, forma de V
Equipamiento
- Sistema de dos depósitos.
Videos
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.