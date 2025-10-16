Nuestra fregadora-aspiradora BD 43/25 C Bp Pack de conducción manual, con funcionamiento por baterías y con tecnología de cepillos circulares de esponja, dispone de un ancho útil de 43 cm y de un depósito con un volumen de 25 l. Por eso está pensada para la limpieza económica en profundidad y de mantenimiento de superficies de hasta 900 m². Gracias a su maniobrabilidad y manejabilidad, también es perfecta para superficies ocupadas. Opcionalmente están disponibles patines traseros de aspiración rectos o curvos para que el equipo se adapte exactamente a las condiciones del suelo predominantes. Funciona con una batería de 24 V con capacidad de 76 Ah y se suministra un cargador independiente. El sistema EASY Operation, con los típicos elementos de control amarillos, proporciona un manejo muy sencillo y el periodo de programación es muy reducido. Por otro lado, los trabajos de limpieza y mantenimiento en el equipo son también fáciles de realizar.