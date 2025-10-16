Fregadora-aspiradora BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
Características y ventajas
Diseño ergonómico
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|55 / 55
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 2550
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1530
|Tipo de baterías
|no requiere mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|24 / 105
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 3
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 12
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 6
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|27
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1400
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,6
|Nivel de presión acústica (dB)
|65,2
|Peso total permitido (kg)
|240
|Peso sin accesorios. (kg)
|153
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- Batería y cargador incluidos
- Tobera robusta de fundición de aluminio
Equipamiento
- Potente tracción
- Sistema de dos depósitos.
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
Videos
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.