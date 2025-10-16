Fregadora-aspiradora BD 50/55 W Bp Pack 115Ah

Características y ventajas
Diseño ergonómico
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos (mm) 510
Ancho útil al aspirar. (mm) 850
Depósito de agua limpia/sucia (l) 55 / 55
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) máx. 2550
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 1530
Tipo de baterías no requiere mantenimiento
Batería (V/Ah) 24 / 105
Capacidad de las baterías (h) máx. 3
Tiempo de carga de la batería (h) aprox. 12
Velocidad de marcha (km/h) máx. 6
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (kg) 27
Ancho de giro del pasillo (mm) 1400
Consumo de agua (l/min) máx. 2,6
Nivel de presión acústica (dB) 65,2
Peso total permitido (kg) 240
Peso sin accesorios. (kg) 153
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1328 x 610 x 1073

Scope of supply

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • Batería y cargador incluidos
  • Tobera robusta de fundición de aluminio

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Sistema de dos depósitos.
  • Tipo de labios de aspiración: Linatex®
  • Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
  • Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
