A pesar del gran volumen de depósito de 75 litros, nuestra fregadora-aspiradora con acompañante con funcionamiento por baterías BD 70/75 W Classic Bp Pack es extraordinariamente compacta y manejable. De esta forma, este versátil equipo de robusto diseño es idóneo para las más diversas tareas de limpieza, no importa incluso si son de larga duración gracias a la batería AGM de 170 Ah sin mantenimiento integrada. El concepto de manejo y mantenimiento especialmente sencillo se completa con equipamientos específicos de alta calidad como el cabezal de cepillos de doble disco, la tobera de aluminio y algunos otros detalles prácticos.