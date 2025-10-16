Fregadora-aspiradora BD 70/75 W Bp Pack Classic *EU

Manejo muy sencillo, diseño robusto, gran autonomía: nuestra fregadora-aspiradora con acompañante BD 70/75 W Classic Bp Pack destaca por su versatilidad y su batería AGM de 170 Ah.

A pesar del gran volumen de depósito de 75 litros, nuestra fregadora-aspiradora con acompañante con funcionamiento por baterías BD 70/75 W Classic Bp Pack es extraordinariamente compacta y manejable. De esta forma, este versátil equipo de robusto diseño es idóneo para las más diversas tareas de limpieza, no importa incluso si son de larga duración gracias a la batería AGM de 170 Ah sin mantenimiento integrada. El concepto de manejo y mantenimiento especialmente sencillo se completa con equipamientos específicos de alta calidad como el cabezal de cepillos de doble disco, la tobera de aluminio y algunos otros detalles prácticos.

Características y ventajas
Cabezal de cepillos y tobera fabricados en aluminio de larga vida útil
  • Concepto de equipo robusto para aplicaciones de trabajos duros con baja cuota de fallo.
  • Desarrollado también para aplicaciones en condiciones adversas.
Concepto de manejo especialmente sencillo
  • Todas las funciones del equipo se manejan con interruptores, pulsadores y botones giratorios.
  • Elementos de control codificados por colores para un manejo sencillo y tiempos de aprendizaje cortos.
Diseño compacto y robusto
  • Equipo muy manejable y fácil de maniobrar con una buena visión de conjunto.
  • Reduce el riesgo de dañar el equipo o la instalación.
Presión de apriete de cepillos regulable en función de cada necesidad
  • Posibilidad de elevación de la presión de apriete de 30 a 50 kilogramos en función de las necesidades.
  • Menor presión de apriete para suciedad ligera y suelos delicados.
  • Mayor presión de apriete para suciedad resistente o para el decapado.
De serie con batería AGM de 170 Ah sin mantenimiento y cargador externo
  • Sencilla tecnología de batería para la máxima disponibilidad del equipo.
  • Permite largos periodos de trabajo.
  • Aumenta la eficiencia y la productividad.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos (mm) 705
Ancho útil al aspirar. (mm) 1030
Depósito de agua limpia/sucia (l) 75 / 75
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) máx. 3525
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 2115
Tipo de baterías no requiere mantenimiento
Batería (V/Ah) 24 / 170
Capacidad de las baterías (h) máx. 3
Conexión de red del cargador (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Velocidad de marcha (km/h) máx. 5
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Ancho de giro del pasillo (mm) 1550
Consumo de agua (l/min) máx. 2,75
Nivel de presión acústica (dB) 63 - 65
Potencia de conexión (W) máx. 1850
Peso total permitido (kg) 325
Peso sin accesorios. (kg) 100
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1445 x 750 x 1065

Scope of supply

  • Cepillo circular: 2 Unidad(es)
  • Batería
  • Batería y cargador incluidos
  • tobera, acodada

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Sistema de dos depósitos.
Campos de aplicación
  • Ideal para la limpieza en comercios minoristas, en centros comerciales y almacenes de bricolaje
  • Ideal para la limpieza en aeropuertos, en la industria y en el sector del transporte
  • Idóneo para empresas profesionales de limpieza de edificios, p. ej. en pabellones deportivos
