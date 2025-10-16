Fregadora-aspiradora BD 70/75 W Bp Pack Classic *EU
Manejo muy sencillo, diseño robusto, gran autonomía: nuestra fregadora-aspiradora con acompañante BD 70/75 W Classic Bp Pack destaca por su versatilidad y su batería AGM de 170 Ah.
A pesar del gran volumen de depósito de 75 litros, nuestra fregadora-aspiradora con acompañante con funcionamiento por baterías BD 70/75 W Classic Bp Pack es extraordinariamente compacta y manejable. De esta forma, este versátil equipo de robusto diseño es idóneo para las más diversas tareas de limpieza, no importa incluso si son de larga duración gracias a la batería AGM de 170 Ah sin mantenimiento integrada. El concepto de manejo y mantenimiento especialmente sencillo se completa con equipamientos específicos de alta calidad como el cabezal de cepillos de doble disco, la tobera de aluminio y algunos otros detalles prácticos.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos y tobera fabricados en aluminio de larga vida útil
- Concepto de equipo robusto para aplicaciones de trabajos duros con baja cuota de fallo.
- Desarrollado también para aplicaciones en condiciones adversas.
Concepto de manejo especialmente sencillo
- Todas las funciones del equipo se manejan con interruptores, pulsadores y botones giratorios.
- Elementos de control codificados por colores para un manejo sencillo y tiempos de aprendizaje cortos.
Diseño compacto y robusto
- Equipo muy manejable y fácil de maniobrar con una buena visión de conjunto.
- Reduce el riesgo de dañar el equipo o la instalación.
Presión de apriete de cepillos regulable en función de cada necesidad
- Posibilidad de elevación de la presión de apriete de 30 a 50 kilogramos en función de las necesidades.
- Menor presión de apriete para suciedad ligera y suelos delicados.
- Mayor presión de apriete para suciedad resistente o para el decapado.
De serie con batería AGM de 170 Ah sin mantenimiento y cargador externo
- Sencilla tecnología de batería para la máxima disponibilidad del equipo.
- Permite largos periodos de trabajo.
- Aumenta la eficiencia y la productividad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|705
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1030
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|75 / 75
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 3525
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|2115
|Tipo de baterías
|no requiere mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|24 / 170
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 3
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 5
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1550
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,75
|Nivel de presión acústica (dB)
|63 - 65
|Potencia de conexión (W)
|máx. 1850
|Peso total permitido (kg)
|325
|Peso sin accesorios. (kg)
|100
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Batería
- Batería y cargador incluidos
- tobera, acodada
Equipamiento
- Potente tracción
- Sistema de dos depósitos.
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza en comercios minoristas, en centros comerciales y almacenes de bricolaje
- Ideal para la limpieza en aeropuertos, en la industria y en el sector del transporte
- Idóneo para empresas profesionales de limpieza de edificios, p. ej. en pabellones deportivos
Accesorios
