Nuestra fregadora-aspiradora de arrastre BD 80/100 W Bp Pack Classic no solo se suministra con una potente batería, sino también con un cargador. Para poder superar en todo momento las aplicaciones de trabajos más duras, los componentes más expuestos al desgaste, como el cabezal de los cepillos circulares y la tobera, están fabricados en aluminio macizo fundido a presión. El accionamiento de marcha que también ayuda a superar sin esfuerzo las zonas empinadas, así como su sencillísimo manejo, aportan una gran facilidad de uso. Con un ancho útil de 80 centímetros, un depósito con una capacidad de 100 litros y una velocidad de transporte y limpieza regulable de forma gradual hasta 5 km/h, permite lograr un rendimiento de superficie de hasta 4800 m² a la hora. Si hay que eliminar suciedad especialmente incrustada, puede ajustar manualmente la presión de apriete de los cepillos circulares de 40 a 68 kilogramos. El arrastre del equipamiento de limpieza adicional es perfectamente factible gracias al adaptador Home-Base integrado.