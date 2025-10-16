Fregadora-aspiradora BD 80/100 W Bp Pack Classic *EU
Nuestra fregadora-aspiradora de arrastre BD 80/100 W Bp Pack Classic viene totalmente equipada con batería y cargador. Con 80 cm de ancho útil y depósito de 100 litros para largos tiempos de aplicación.
Nuestra fregadora-aspiradora de arrastre BD 80/100 W Bp Pack Classic no solo se suministra con una potente batería, sino también con un cargador. Para poder superar en todo momento las aplicaciones de trabajos más duras, los componentes más expuestos al desgaste, como el cabezal de los cepillos circulares y la tobera, están fabricados en aluminio macizo fundido a presión. El accionamiento de marcha que también ayuda a superar sin esfuerzo las zonas empinadas, así como su sencillísimo manejo, aportan una gran facilidad de uso. Con un ancho útil de 80 centímetros, un depósito con una capacidad de 100 litros y una velocidad de transporte y limpieza regulable de forma gradual hasta 5 km/h, permite lograr un rendimiento de superficie de hasta 4800 m² a la hora. Si hay que eliminar suciedad especialmente incrustada, puede ajustar manualmente la presión de apriete de los cepillos circulares de 40 a 68 kilogramos. El arrastre del equipamiento de limpieza adicional es perfectamente factible gracias al adaptador Home-Base integrado.
Características y ventajas
Las piezas sometidas a un gran esfuerzo, como la tobera y el cabezal del cepillo, están fabricados en aluminioConcepto de equipo robusto para aplicaciones de trabajos duros con baja cuota de fallo. Desarrollado también para aplicaciones en condiciones adversas.
Presión de apriete de cepillos ajustable a dos nivelesEn caso necesario, puede aumentarse manualmente de los 40 kilogramos de serie a 68. Presión de apriete más baja para suciedad ligera o suelos delicados. Presión de apriete más alta para suciedad incrustada o decapado.
Motor de 300 vatios potente y eficientePermite superar desniveles sin esfuerzo ahorrando fuerzas al usuario. Velocidad de marcha ajustable mediante un potenciómetro giratorio accesible.
Elementos de control a color de gran visibilidad
- Elementos de control codificados por colores que simplifican el manejo y acortan el tiempo de aprendizaje.
Sistema Home-Base bien pensado
- Posibilidad de colocar equipamiento de limpieza manual, como ganchos, depósitos, mopas, etc.
Equipo a buen precio de serie Classic
- Excepcional relación precio-calidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|810
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1090
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|100 / 100
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 4000
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|2400
|Tipo de baterías
|no requiere mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|24 / 285
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 4,75
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1650
|Nivel de presión acústica (dB)
|65
|Potencia de conexión (W)
|máx. 1900
|Peso total permitido (kg)
|435
|Peso sin accesorios. (kg)
|110,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Batería y cargador incluidos
- tobera, acodada
Equipamiento
- Potente tracción
- Sistema de dos depósitos.
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza de mantenimiento en el comercio minorista, tiendas de bricolaje, artesanía, industria y aeropuertos.
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.