El piso queda completamente seco después de la limpieza, evitando superficies resbalosas. Perfecta para la limpieza de pequeños comercios, restaurantes, supermercados, áreas sanitarias, para hoteles, etc. Usada como complemento adicional para tareas especiales en conjunto con fregadoras más grandes. Gracias a su diseño vertical, la fregadora es tan maniobrable como una aspiradora vertical. Comparada con el mop, tiene mayor rendimiento de limpieza gracias a la presión de contacto sobre el piso que es 10 veces mayor. El cepillo de fregado gira a 1500 rpm. La fregadora seca trabajando hacia adelante y hacia atrás. Para suciedad muy pegajosa, la tobera de succión puede levantarse gracias a un pedal, permitiendo que el detergente pueda actuar por más tiempo. Gracias al cabezal de limpieza de baja altura, se puede realizar la limpieza debajo de muebles y otros objetos.