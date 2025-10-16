Fregadora-aspiradora BR 30/4 C
El piso queda completamente seco después de la limpieza, evitando superficies resbalosas. Perfecta para la limpieza de pequeños comercios, restaurantes, supermercados, áreas sanitarias, para hoteles, etc. Usada como complemento adicional para tareas especiales en conjunto con fregadoras más grandes. Gracias a su diseño vertical, la fregadora es tan maniobrable como una aspiradora vertical. Comparada con el mop, tiene mayor rendimiento de limpieza gracias a la presión de contacto sobre el piso que es 10 veces mayor. El cepillo de fregado gira a 1500 rpm. La fregadora seca trabajando hacia adelante y hacia atrás. Para suciedad muy pegajosa, la tobera de succión puede levantarse gracias a un pedal, permitiendo que el detergente pueda actuar por más tiempo. Gracias al cabezal de limpieza de baja altura, se puede realizar la limpieza debajo de muebles y otros objetos.
Características y ventajas
Cepillo cilíndrico con una elevada velocidad de giro
- 10 veces mayor presión de contacto que en la limpieza manual.
- El cepillo cilíndrico permite limpiar superficies irregulares o con juntas.
- El cepillo cilíndrico proporciona un empuje adicional para que no sea necesario empujar el equipo.
Secado inmediato
- Los labios de aspiración blandos recogen el agua y secan el piso trabajando tanto hacia adelante como hacia atrás.
- El piso se puede pisar de inmediatamente.
- Para la limpieza intensiva, la aspiración se puede desconectar mediante el pedal.
Sistema de aspiración conmutable
- Es posible seleccionar entre dos modos de aspiración a través de un mando para accionar con el pie.
- Para una limpieza a fondo, se puede limpiar primero con detergente y aspirarlo a continuación.
Depósitos removibles
- Su manejable depósito de agua limpia puede extraerse por separado y llenarse incluso en lavabos pequeños.
- El depósito de agua sucia puede extraerse por separado y vaciarse, por ejemplo, en el lavabo.
- Los depósitos se pueden extraer juntos o por separado. Incluyen un asa para transportarlos fácilmente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|300
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|300
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|4 / 4
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|200
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|150
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|120 / 50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|1450
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|100
|Consumo de agua (l/min)
|0,3
|Nivel de presión acústica (dB)
|70,5
|Tensión (V)
|120
|Frecuencia (Hz)
|60
|Potencia de conexión (W)
|700
|Color
|Antracita
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|390 x 335 x 1180
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 1 Unidad(es)
- Ruedas de transporte.
- 2 toberas rectas: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Sistema de dos depósitos.
- Alimentación de red
