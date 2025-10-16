Fregadora-aspiradora BR 35/12

Ágil, ligera y silenciosa: la fregadora-aspiradora BR 35/12 C con una batería de iones de litio de alto rendimiento que se carga rápidamente, cabezal de cepillos giratorio, tecnología de cilindros, KART y nivel eco!efficiency.

Manejable fregadora-aspiradora con batería de alto rendimiento, ultraligera, de carga rápida y larga vida útil. El cabezal de cepillo cilíndrico regulable proporciona una nueva sensación de conducción para la máxima eficiencia.

Características y ventajas
Fregadora-aspiradora BR 35/12: Cabezal de cepillos regulable ±200º con tecnología KART. Así se puede dirigir el equipo. Para una mayor comodidad en las curvas
Cabezal de cepillos regulable ±200º con tecnología KART. Así se puede dirigir el equipo. Para una mayor comodidad en las curvas
Extremadamente manejable y eficaz, ideal para superficies estrechas. El cepillo siempre queda transversal respecto a la dirección de marcha. La tobera absorbe eficazmente el agua en cada curva. En caso necesario, también se puede limpiar y aspirar marcha atrás.
Fregadora-aspiradora BR 35/12: Incluye una potente batería de iones de litio
Incluye una potente batería de iones de litio
Totalmente sin mantenimiento, a pesar de ofrecer una vida útil tres veces más larga que las baterías corrientes. Puede cargarse de forma parcial o provisional sin problemas cuando sea necesario. Carga rápida (completa en 3 horas, media carga en 1 hora).
Fregadora-aspiradora BR 35/12: Modo ahorro eco!efficiency
Modo ahorro eco!efficiency
Ahorra recursos y alarga el tiempo de marcha hasta un 50 %. Nivel sonoro un 40 % más bajo. Reducidas emisiones de CO2.
Equipo compacto
  • Es posible alejarse de la pared en un ángulo de 90º.
  • El equipo no presenta salientes; manejo sencillo.
Peso muy reducido del equipo
  • Un 35 % más ligero que los equipos comparables.
  • Supera fácilmente peldaños, umbrales o escaleras.
  • Transporte más sencillo en vehículos.
Manillar plegable
  • Almacenamiento compacto.
  • Transportable incluso en vehículos pequeños.
Manillar de altura regulable
  • Ergonómica, ya que se ajusta a diferentes alturas del usuario.
Incluye potente cargador para montaje empotrado
  • El cargador siempre está a mano; se puede cargar en cualquier momento.
  • Una carga completa dura 3 horas, una media carga, 1 hora. La media carga es posible en cualquier momento.
  • El cargador se desconecta automáticamente. No hay consumo energético en modo standby.
Tecnología de cilindros
  • Mayor presión de apriete para eliminar suciedad muy resistente.
  • Excelente incluso en recubrimientos rugosos del suelo o en la limpieza de juntas.
  • Resultado de limpieza uniforme.
Incluye función de barrido
  • Barrido, fregado y aspiración eficaces en un solo procedimiento.
  • Absorbe piedrecillas, astillas de madera y otros componentes pequeños.
  • Asegura un óptimo funcionamiento del labio trasero de aspiración.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Avance mediante rotación de los cepillos
Ancho útil de los cepillos (mm) 350
Ancho útil al aspirar. (mm) 450
Depósito de agua limpia/sucia (l) 12 / 12
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 1400
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 1050
Tipo de baterías Li-Ion
Batería (V/Ah) 25,2 / 21
Capacidad de las baterías (h) máx. 1,5
Tiempo de carga de la batería (h) aprox. 2,7
Conexión de red del cargador (V/Hz) 120 / 60
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 700 - 1050
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Ancho de giro del pasillo (mm) 1050
Consumo de agua (l/min) 1
Nivel de presión acústica (dB) 65 - máx. 65
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Potencia de conexión (W) 500
Color Antracita
Peso total permitido (kg) 48
Peso sin accesorios. (kg) 36
Dimensiones (l × a × h). (mm) 890 x 420 x 1090

Scope of supply

  • Cepillo cilíndrico: 1 Unidad(es)
  • Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
  • Ruedas de transporte.
  • Tobera recta: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Sistema de dos depósitos.
  • Presión de apriete variable
