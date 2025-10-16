Fregadora-aspiradora BR 35/12
Ágil, ligera y silenciosa: la fregadora-aspiradora BR 35/12 C con una batería de iones de litio de alto rendimiento que se carga rápidamente, cabezal de cepillos giratorio, tecnología de cilindros, KART y nivel eco!efficiency.
Manejable fregadora-aspiradora con batería de alto rendimiento, ultraligera, de carga rápida y larga vida útil. El cabezal de cepillo cilíndrico regulable proporciona una nueva sensación de conducción para la máxima eficiencia.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos regulable ±200º con tecnología KART. Así se puede dirigir el equipo. Para una mayor comodidad en las curvasExtremadamente manejable y eficaz, ideal para superficies estrechas. El cepillo siempre queda transversal respecto a la dirección de marcha. La tobera absorbe eficazmente el agua en cada curva. En caso necesario, también se puede limpiar y aspirar marcha atrás.
Incluye una potente batería de iones de litioTotalmente sin mantenimiento, a pesar de ofrecer una vida útil tres veces más larga que las baterías corrientes. Puede cargarse de forma parcial o provisional sin problemas cuando sea necesario. Carga rápida (completa en 3 horas, media carga en 1 hora).
Modo ahorro eco!efficiencyAhorra recursos y alarga el tiempo de marcha hasta un 50 %. Nivel sonoro un 40 % más bajo. Reducidas emisiones de CO2.
Equipo compacto
- Es posible alejarse de la pared en un ángulo de 90º.
- El equipo no presenta salientes; manejo sencillo.
Peso muy reducido del equipo
- Un 35 % más ligero que los equipos comparables.
- Supera fácilmente peldaños, umbrales o escaleras.
- Transporte más sencillo en vehículos.
Manillar plegable
- Almacenamiento compacto.
- Transportable incluso en vehículos pequeños.
Manillar de altura regulable
- Ergonómica, ya que se ajusta a diferentes alturas del usuario.
Incluye potente cargador para montaje empotrado
- El cargador siempre está a mano; se puede cargar en cualquier momento.
- Una carga completa dura 3 horas, una media carga, 1 hora. La media carga es posible en cualquier momento.
- El cargador se desconecta automáticamente. No hay consumo energético en modo standby.
Tecnología de cilindros
- Mayor presión de apriete para eliminar suciedad muy resistente.
- Excelente incluso en recubrimientos rugosos del suelo o en la limpieza de juntas.
- Resultado de limpieza uniforme.
Incluye función de barrido
- Barrido, fregado y aspiración eficaces en un solo procedimiento.
- Absorbe piedrecillas, astillas de madera y otros componentes pequeños.
- Asegura un óptimo funcionamiento del labio trasero de aspiración.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|350
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|450
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|12 / 12
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|1400
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1050
|Tipo de baterías
|Li-Ion
|Batería (V/Ah)
|25,2 / 21
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 1,5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 2,7
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|120 / 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|700 - 1050
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1050
|Consumo de agua (l/min)
|1
|Nivel de presión acústica (dB)
|65 - máx. 65
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Potencia de conexión (W)
|500
|Color
|Antracita
|Peso total permitido (kg)
|48
|Peso sin accesorios. (kg)
|36
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|890 x 420 x 1090
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 1 Unidad(es)
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
- Ruedas de transporte.
- Tobera recta: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Sistema de dos depósitos.
- Presión de apriete variable
Videos
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.