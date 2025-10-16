Fregadora-aspiradora BR 40/10 C ADV
Fregadora eléctrica compacta con cepillos cilíndricos. Su rendimiento teórico de hasta 400 m²/h le permite realizar la limpieza profunda y de mantenimiento de superficies pequeñas.
Fregadora automática con cabezal de cepillos cilíndricos accionada por corriente eléctrica. Su rendimiento teórico de 400 m²/h le permite realizar la limpieza profunda y de mantenimiento de superficies pequeñas gracias a su ancho útil de trabajo de 40 cm y sus depósitos de agua limpia / sucia de 10 litros cada uno. Es un equipo silencioso y fácil de limpiar con manubrio abatible. Gracias a su diseño compacto y sus pequeñas dimensiones, es un equipo extraordinariamente manejable. La tobera de succión recta está equipada con labios de goma estándar.
Características y ventajas
Potente y rápida
- Dos cepillos cilíndricos con una gran velocidad de giro y elevada presión de contacto.
- Los dos labios de aspiración recogen el agua tanto hacia adelante como hacia atrás.
- El piso se puede pisar de inmediatamente.
Limpieza por debajo de los muebles
- La limpieza por debajo de los muebles no supone ningún problema.
- El asa de empuje puede orientarse en ambos sentidos.
- Con objetos muy bajos, también puede extraerse el depósito.
Mantenimiento sencillo
- Los labios de aspiración y los cepillos se pueden cambiar fácilmente y sin necesidad de herramientas.
- El tubo distribuidor de agua se puede desmontar fácilmente y limpiar según sea necesario.
- Todos los componentes eléctricos son de acceso fácil y rápido.
Asa ergonómica
- Para una mayor comodidad de funcionamiento.
- Con control integrado para el caudal de agua y el cepillo.
- Perfecta para transportar y guardar el equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|400
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|400
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|10 / 10
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|400
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|300
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|120 / 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|650
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|100 - 200
|Nivel de presión acústica (dB)
|71
|Tensión (V)
|120
|Frecuencia (Hz)
|60
|Potencia de conexión (W)
|máx. 1100
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|35,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|520 x 470 x 1150
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Ruedas de transporte.
- 2 toberas rectas: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Sistema de dos depósitos.
- Alimentación de red
- Presión de apriete variable
