Fregadora-aspiradora BR 40/10 C ADV

Fregadora eléctrica compacta con cepillos cilíndricos. Su rendimiento teórico de hasta 400 m²/h le permite realizar la limpieza profunda y de mantenimiento de superficies pequeñas.

Fregadora automática con cabezal de cepillos cilíndricos accionada por corriente eléctrica. Su rendimiento teórico de 400 m²/h le permite realizar la limpieza profunda y de mantenimiento de superficies pequeñas gracias a su ancho útil de trabajo de 40 cm y sus depósitos de agua limpia / sucia de 10 litros cada uno. Es un equipo silencioso y fácil de limpiar con manubrio abatible. Gracias a su diseño compacto y sus pequeñas dimensiones, es un equipo extraordinariamente manejable. La tobera de succión recta está equipada con labios de goma estándar.

Características y ventajas
Potente y rápida
  • Dos cepillos cilíndricos con una gran velocidad de giro y elevada presión de contacto.
  • Los dos labios de aspiración recogen el agua tanto hacia adelante como hacia atrás.
  • El piso se puede pisar de inmediatamente.
Limpieza por debajo de los muebles
  • La limpieza por debajo de los muebles no supone ningún problema.
  • El asa de empuje puede orientarse en ambos sentidos.
  • Con objetos muy bajos, también puede extraerse el depósito.
Mantenimiento sencillo
  • Los labios de aspiración y los cepillos se pueden cambiar fácilmente y sin necesidad de herramientas.
  • El tubo distribuidor de agua se puede desmontar fácilmente y limpiar según sea necesario.
  • Todos los componentes eléctricos son de acceso fácil y rápido.
Asa ergonómica
  • Para una mayor comodidad de funcionamiento.
  • Con control integrado para el caudal de agua y el cepillo.
  • Perfecta para transportar y guardar el equipo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho útil de los cepillos (mm) 400
Ancho útil al aspirar. (mm) 400
Depósito de agua limpia/sucia (l) 10 / 10
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 400
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 300
Conexión de red del cargador (V/Hz) 120 / 60
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 650
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) 100 - 200
Nivel de presión acústica (dB) 71
Tensión (V) 120
Frecuencia (Hz) 60
Potencia de conexión (W) máx. 1100
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 35,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 520 x 470 x 1150

Scope of supply

  • Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
  • Ruedas de transporte.
  • 2 toberas rectas: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Sistema de dos depósitos.
  • Alimentación de red
  • Presión de apriete variable
