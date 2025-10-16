Debido a su diseño corto y estrecho, la fregadora aspiradora con conductor accionada por batería resulta muy ágil y logra limpiar incluso a las superficies interiores con muchos rincones. Gracias al nivel eco!efficiency, se reducen considerablemente el nivel sonoro y el consumo de agua y de energía. La máquina está equipada con dos cepillos cilíndricos (ancho útil de 90 cm). Mediante la función FACT, se puede ajustar la velocidad de los cepillos según se desee. El código de colores de los elementos de control y el interruptor EASY Operation facilitan notablemente el manejo. Todos los ajustes se realizan en la gran pantalla en color. Para ofrecer una mejor protección frente a un manejo erróneo, el sistema KIK permite asignar derechos de acceso. Gracias al sistema opcional de enjuague de depósito, es posible limpiar el depósito de agua sucia de forma higiénica y sencilla. La función Auto-Fill, también opcional, permite llenar el depósito de agua limpia de forma sencilla y que ahorra tiempo. Cargador para montaje empotrado disponible opcionalmente (ejemplo de configuración; otras variantes de equipamiento disponibles).