Fregadora-aspiradora B 150 R + R 85
La B 150 R + R90 para superficies medianas de 3000 a 6000 m². La fregadora aspiradora con conductor compacta y accionada por batería ofrece dos cepillos cilíndricos (90 cm), depósitos de 150 l y función FACT.
Debido a su diseño corto y estrecho, la fregadora aspiradora con conductor accionada por batería resulta muy ágil y logra limpiar incluso a las superficies interiores con muchos rincones. Gracias al nivel eco!efficiency, se reducen considerablemente el nivel sonoro y el consumo de agua y de energía. La máquina está equipada con dos cepillos cilíndricos (ancho útil de 90 cm). Mediante la función FACT, se puede ajustar la velocidad de los cepillos según se desee. El código de colores de los elementos de control y el interruptor EASY Operation facilitan notablemente el manejo. Todos los ajustes se realizan en la gran pantalla en color. Para ofrecer una mejor protección frente a un manejo erróneo, el sistema KIK permite asignar derechos de acceso. Gracias al sistema opcional de enjuague de depósito, es posible limpiar el depósito de agua sucia de forma higiénica y sencilla. La función Auto-Fill, también opcional, permite llenar el depósito de agua limpia de forma sencilla y que ahorra tiempo. Cargador para montaje empotrado disponible opcionalmente (ejemplo de configuración; otras variantes de equipamiento disponibles).
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos cilíndricos con unidad de barrido integrada
- Robusta estructura de fundición de aluminio con grandes ruedas deflectoras.
- Ahorra tiempo gracias al barrido previo integrado de la suciedad gruesa.
- Gran suavidad de marcha y muy silenciosa para usar en lugares sensibles a los ruidos.
Innovador sistema KIK
- Incrementa la seguridad contra una operación incorrecta
- Reducción de costo de servicio.
- Fácil ajuste para satisfacer las demandas individuales de limpieza.
Auto llenado (opcional)
- Llenado automático del depósito de agua limpia
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
4 baterías para escoger
- Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.
Modo ahorro eco!efficiency
- Reducción en el consumo de energía
- Mayor tiempo de limpieza por carga
- Silenciosa, ideal para áreas sensibles al ruido
Display grande a color
- Posición clara del programa de limpieza
- Cambios al programa: rápidos y sencillos.
Sistema de enjuague del tanque (opcional).
- Depósito de agua sucia fácil de limpiar
- Ahorro de hasta un 70% de agua en comparación con la limpieza con una manguera de agua convencional.
- Mejor higiene
Cargador integrado
- No se requiere un cargador por separado.
- Manejo conveniente y sencillo.
- Se ajusta a diferentes tipos de baterías
Dosificación opcional del detergente (DOSE)
- Ahorra detergente
- Dosificación exacta y homogénea (regulable de 0 a 3 %).
- El detergente puede reemplazarse sin necesidad de vaciar el depósito de agua limpia.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|850
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1180
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Depósito para la suciedad (l)
|9
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|5100
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|3600
|Batería (V)
|36
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|600 - 1300
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|505
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB)
|61
|Potencia de conexión (W)
|hasta 2600
|Peso total permitido (kg)
|957
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1790 x 910 x 1410
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Tobera curva
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Potente tracción
- Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
- DOSE
- Función de barrido
- Electroválvulas
- Sistema de dos depósitos.
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Robusta protección contra impactos frontales
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Cabezal de cepillo cilíndrico muy silencioso para zonas sensibles al ruido
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Videos
Campos de aplicación
- Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
- Aparcamientos
- Para el uso en empresas de transporte y logística
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química