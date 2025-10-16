Fregadora-aspiradora B 260 RI Bp Pack Dose+D100
Con batería, cargador y cabezal de cepillos circulares de 100 cm: la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 260 RI Bp Pack destaca con un excelente rendimiento de limpieza en las exigentes aplicaciones industriales.
La velocidad de marcha de hasta 10 km/h, los depósitos de 260 litros de capacidad y el ancho útil de 100 centímetros posibilitan un elevado rendimiento en superficie en un tiempo reducido con la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 260 RI Bp Pack. Para garantizar la total seguridad en trayectos en curva, un sensor de ángulo de giro supervisa la marcha y reduce la velocidad en caso necesario. Se incorporan de serie una batería húmeda de 630 Ah, un cargador a juego, el sistema de dosificación de detergente DOSE eficiente en el uso de los recursos, la función de llenado automático Auto Fill para el ahorro de tiempo, un sistema de lavado de depósitos manual, un foco y una optimización automática de la cantidad de agua aplicada en trayectos en curva. Con el cabezal de cepillos circulares perfeccionado para una mayor robustez, los rodillos deflectores macizos, la cesta para suciedad gruesa de acero inoxidable y la tobera de nuevo diseño con flujo de aire optimizado, que aseguran excelentes resultados de aspiración en combinación con las dos turbinas Ec exentas de desgaste, la B 260 RI Bp Pack es idónea para los trabajos más exigentes en el entorno industrial.
Características y ventajas
Velocidad de marcha de 10 km/hPermite un elevado rendimiento en superficie en un tiempo reducido y rápidos trayectos de transporte. Sensor de ángulo de giro como característica de seguridad en curvas. Frenado automático en caso de velocidad demasiado elevada en trayectos en curva.
Con dos turbinas de serieExcelentes resultados de aspiración en todo tipo de superficies. Turbinas Ec exentas de desgaste. Flujo de aire optimizado con tobera de nuevo diseño.
Tobera industrial soldadaCon labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos. Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración. Robusto soporte de paralelogramo con función de sorteo de obstáculos.
Con sistema para la dosificación del detergente «DOSE»
- Ahorra detergente
- Dosificación exacta y homogénea (regulable de 0 a 3 %).
- El detergente puede reemplazarse sin necesidad de vaciar el depósito de agua limpia.
Innovador sistema KIK
- Incrementa la seguridad contra una operación incorrecta
- Reducción de costo de servicio.
- Fácil ajuste para satisfacer las demandas individuales de limpieza.
Display grande a color
- Posición clara del programa de limpieza
- Operación sencilla y tiempos de capacitación reducidos.
Modo ahorro eco!efficiency
- Reducción en el consumo de energía
- Mayor tiempo de limpieza por carga
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles a los ruidos ( Hospitales, hoteles, etc.).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (cm)
|100
|Ancho útil al aspirar. ( )
|114
|Depósito de agua limpia/sucia ( )
|260 / 260
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 10000
|Rendimiento en superficie práctico (m²)
|7000
|Tipo de baterías
|de escaso mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|36 / 630
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 12
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 10
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|máx. 15
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|140
|Presión de apriete de cepillos. (kg/g/cm²)
|130 / 42
|Ancho de giro del pasillo (cm)
|212
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 9
|Nivel de presión acústica (dB)
|73
|Peso total permitido (kg)
|1840
|Peso sin accesorios. (kg)
|1380
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Batería y cargador incluidos
- Tobera curva
- Bidón de dosificación para detergente con sistema ClosedLoop
Equipamiento
- Auto-Fill
- Sistema de enjuague del depósito
- Potente tracción
- Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
- DOSE
- Freno de estacionamiento
- Volante de posición ajustable
- Electroválvulas
- Sistema de dos depósitos.
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Reducción de la velocidad en curvas para aumentar la seguridad
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Videos
Campos de aplicación
- Adecuado para uso en naves de producción, almacenamiento, logística e industria pesada
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.