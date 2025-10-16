La velocidad de marcha de hasta 10 km/h, los depósitos de 260 litros de capacidad y el ancho útil de 100 centímetros posibilitan un elevado rendimiento en superficie en un tiempo reducido con la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 260 RI Bp Pack. Para garantizar la total seguridad en trayectos en curva, un sensor de ángulo de giro supervisa la marcha y reduce la velocidad en caso necesario. Se incorporan de serie una batería húmeda de 630 Ah, un cargador a juego, el sistema de dosificación de detergente DOSE eficiente en el uso de los recursos, la función de llenado automático Auto Fill para el ahorro de tiempo, un sistema de lavado de depósitos manual, un foco y una optimización automática de la cantidad de agua aplicada en trayectos en curva. Con el cabezal de cepillos circulares perfeccionado para una mayor robustez, los rodillos deflectores macizos, la cesta para suciedad gruesa de acero inoxidable y la tobera de nuevo diseño con flujo de aire optimizado, que aseguran excelentes resultados de aspiración en combinación con las dos turbinas Ec exentas de desgaste, la B 260 RI Bp Pack es idónea para los trabajos más exigentes en el entorno industrial.