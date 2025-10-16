Fregadora-aspiradora B 300 R I LGP + SB right
El equipo con conductor, B 300 RI LPG tiene en su lado derecho un cepillo lateral que amplía el ancho útil en un total de aproximadamente 1350 mm.
Equipada con un cepillo lateral montado en el lado derecho que amplía el ancho útil en un total de unos 1350 mm, el equipo combinado con conductor accionado con gas líquido y respetuoso con el medioambiente B 300 RI LPG convence en la limpieza de mantenimiento y a fondo de superficies grandes. El cepillo lateral, resistente a colisiones y montado sobre muelles en el lado derecho del equipo, permite la limpieza muy cerca de los bordes en paredes y esquinas. Un cepillo cilíndrico extragrande, un depósito de agua de 300 litros y una tobera ancha y curva permiten barrer, fregar y aspirar de manera rápida y eficaz en un solo procedimiento y obtener rendimientos de superficie de hasta 16 550 m²/h. A continuación, la suciedad se puede eliminar de una manera muy fácil y confortable para el usuario por medio del vaciado en alto. Además, la B 300 RI LPG también está indicada para usos más exigentes gracias a su bastidor de acero robusto.
Características y ventajas
Fregar, aspirar y barrer de una sola pasadaDoble productividad de individuo y equipo. Reducción a la mitad del tiempo de trabajo. No es necesario el barrido previo.
Vaciado en alto sencillo del depósito para la suciedadCómodo para el usuario. No hay ningún contacto directo con la suciedad. El vaciado del depósito para la suciedad se realiza desde el asiento.
Cepillos laterales / fregadoras laterales con cubierta giratorios cepillan a ambos lados del equipoAmpliación del ancho útil hasta 1755 milímetros. Permite unos rendimientos de superficie de más de 16 000 m²/h. Protección del equipo y del objeto.
Posición de conducción más elevada
- Muy buena visibilidad de la superficie a limpiar.
- Manejo ágil.
Bastidor de acero de gran tamaño
- Equipo robusto apto también para los usos más exigentes.
Tobera curva
- Muy buena aspiración, también en curvas estrechas.
Motor de combustión rentable y accionado con gas líquido (LPG)
- Intervalos de trabajo largos y sin interrupciones.
- También se puede usar en interiores.
- Limpieza independiente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|GLP
|Ancho útil de los cepillos (mm/ )
|1045 / 1400
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1755
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1440
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|300 / 300
|Depósito para la suciedad (l)
|180
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|16550
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|12400
|Tipo de baterías
|batería de arranque
|Batería (V/Ah)
|12 / 80
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|12
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|460
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|25 - 150
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 12
|Nivel de presión acústica (dB)
|87
|Peso sin accesorios. (kg)
|1794
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|2500 x 1600 x 1850
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Tobera curva
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Potente tracción
- Freno de estacionamiento
- Dispositivo de barrido integrado
- Función de barrido
- Sistema de dos depósitos.