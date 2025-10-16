Fregadora-aspiradora B 300 RI Bp Pack + SB
Eficaz y respetuosa con el medio ambiente: la B 300 RI BP, sin emisiones, con un depósito de agua limpia y sucia de 300 l, barre y friega en una sola operación. Batería y cargador incluidos.
El equipo combinada con conductor sentado B 300 RI Bp de cero emisiones dispone de un cepillo lateral derecho que amplía la anchura de trabajo hasta un total de 1350 milímetros. Esto hace que el equipo destaque especialmente en la limpieza en profundidad y de mantenimiento de grandes superficies, así como en la limpieza hasta los bordes en paredes y esquinas. Existe un segundo cepillo lateral equipable opcionalmente. Dos grandes cepillos cilíndricos, un depósito de agua de 300 litros y la tobera ancha y curvada permiten un rendimiento en superficie de hasta 14 000 m²/h, así como un ahorro de tiempo y un barrido y fregado eficaz en un solo paso. A continuación, la suciedad puede eliminarse entonces de forma muy fácil y cómoda mediante un vaciado en alto. Además, gracias a su sólido bastidor de acero, la B 300 RI Bp también es adecuada para los trabajos más exigentes. El KTL emparejado y el revestimiento de polvo garantizan la mejor resistencia a la oxidación. Incluye una gran batería de plomo de 36 V/805 Ah.
Características y ventajas
Fregar, aspirar y barrer de una sola pasada
- Doble productividad de individuo y equipo.
- Reducción a la mitad del tiempo de trabajo.
- No es necesario el barrido previo.
Vaciado en alto sencillo del depósito para la suciedad
- Cómodo para el usuario.
- No hay ningún contacto directo con la suciedad.
- El vaciado del depósito para la suciedad se realiza desde el asiento.
Cepillos laterales / fregadoras laterales con cubierta giratorios cepillan a ambos lados del equipo
- Ampliación del ancho útil hasta 1755 milímetros.
- Protección del equipo y del objeto.
- Especialmente robusto y de larga vida útil.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|1045 - 1350
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1755
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1440
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|300 / 300
|Depósito para la suciedad (l)
|180
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 14000
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|10500
|Batería (V/Ah)
|36 / 805
|Capacidad de las baterías (h)
|aprox. 4
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 11
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|12
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|460
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|25 - 150
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 12
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Batería y cargador incluidos
- Tobera curva
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Potente tracción
- Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
- Freno de estacionamiento
- Dispositivo de barrido integrado
- Función de barrido
- Electroválvulas
- Sistema de dos depósitos.
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
Campos de aplicación
- Para el uso en empresas de transporte y logística
- Para la industria (taller de fundición, fábrica de cemento), logística y almacén, aparcamientos y plazas de aparcamiento, sector de la construcción y puertos y aeropuertos