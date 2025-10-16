El equipo combinada con conductor sentado B 300 RI Bp de cero emisiones dispone de un cepillo lateral derecho que amplía la anchura de trabajo hasta un total de 1350 milímetros. Esto hace que el equipo destaque especialmente en la limpieza en profundidad y de mantenimiento de grandes superficies, así como en la limpieza hasta los bordes en paredes y esquinas. Existe un segundo cepillo lateral equipable opcionalmente. Dos grandes cepillos cilíndricos, un depósito de agua de 300 litros y la tobera ancha y curvada permiten un rendimiento en superficie de hasta 14 000 m²/h, así como un ahorro de tiempo y un barrido y fregado eficaz en un solo paso. A continuación, la suciedad puede eliminarse entonces de forma muy fácil y cómoda mediante un vaciado en alto. Además, gracias a su sólido bastidor de acero, la B 300 RI Bp también es adecuada para los trabajos más exigentes. El KTL emparejado y el revestimiento de polvo garantizan la mejor resistencia a la oxidación. Incluye una gran batería de plomo de 36 V/805 Ah.