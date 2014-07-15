Fregadora-aspiradora B 90 R Classic Bp Pack
Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por baterías. Su rendimiento teórico de 3900 m²/h le permite realizar la limpieza de superficies grandes.
Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por baterías. Su rendimiento teórico de 3900 m²/h le permite realizar la limpieza profunda y de mantenimiento de superficies grandes gracias a su ancho útil de trabajo de 65 cm y sus depósitos de agua limpia / sucia de 90 litros cada uno. Es un equipo silencioso y fácil de limpiar con manubrio fijo Muy fácil de manejar gracias a la perilla EASY Operation que reduce tiempos de capacitación y errores de operación. Gracias a su diseño y exelentes dimensiones es un equipo extraordinariamente manejable. La tobera de succión recta está equipada con labios de goma que pueden utilizarse por ambos lados.
Características y ventajas
Extraordinariamente maniobrableGracias a sus cortas medidas y su escasa anchura, la máquina es muy manejable y puede maniobrarse fácilmente a pesar del depósito de agua de gran capacidad. La dirección de 90º permite girar inmediatamente. Se adhiere al suelo perfectamente, gracias a su bajo centro de gravedad.
Manejo sencilloLas funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY. En el display aparecen las horas de servicio. Además, con los cepillos cilíndricos puede ahorrarse agua y detergente.
Larga vida útilGran compartimiento para una gran capacidad de batería. Baterías de gel sin mantenimiento en los modelos Pack.
Reemplazo en un abrir y cerrar de ojos
- En caso necesario, el cabezal de cepillos puede ser reemplazado por otro rápidamente y sin herramientas.
- Los rodillos de los cabezales R se cambian en un abrir y cerrar de ojos.
- En los cabezales D, los cepillos o platos impulsores del cepillo de esponja pueden expulsarse pisando el pedal.
Avance hasta 6 km/h
- Para superar cuestas más pronunciadas. (Con freno magnético)
Labio trasero de aspiración curvo / recto
- Para una aspiración óptima en cualquier tipo de suelo. (Solicítese por separado.)
Compartimiento de baterías grande
- Para el uso de baterías mayores, para usos más largos todavía.
Buena capacidad ascensional y altura libre sobre el suelo
- Para transportar y cargar con facilidad.
Filtro plegado plano libre de corrosión
- Para evitar un fallo prematuro de la turbina.
Diseño constructivo corto y estrecho
- Muy manejable y fácil de maniobrar (a pesar de su elevada capacidad).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|550 - 750
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850 - 940
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|90 / 90
|Depósito para la suciedad (l)
|5 / 7
|Tipo de baterías
|no requiere mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|24 / 170
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 3,5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|20 - 315 / 28 - 37
|Consumo de agua (l/min)
|3,5
|Nivel de presión acústica (dB)
|69
|Potencia de conexión (W)
|2200
|Peso total permitido (kg)
|460
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1450 x 800 x 1200
Scope of supply
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
Equipamiento
- Potente tracción
- Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
- Sistema de dos depósitos.
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.