Fregadora-aspiradora B 90 R Classic Bp Pack

Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por baterías. Su rendimiento teórico de 3900 m²/h le permite realizar la limpieza de superficies grandes.

Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por baterías. Su rendimiento teórico de 3900 m²/h le permite realizar la limpieza profunda y de mantenimiento de superficies grandes gracias a su ancho útil de trabajo de 65 cm y sus depósitos de agua limpia / sucia de 90 litros cada uno. Es un equipo silencioso y fácil de limpiar con manubrio fijo Muy fácil de manejar gracias a la perilla EASY Operation que reduce tiempos de capacitación y errores de operación. Gracias a su diseño y exelentes dimensiones es un equipo extraordinariamente manejable. La tobera de succión recta está equipada con labios de goma que pueden utilizarse por ambos lados.

Características y ventajas
Fregadora-aspiradora B 90 R Classic Bp Pack: Extraordinariamente maniobrable
Extraordinariamente maniobrable
Gracias a sus cortas medidas y su escasa anchura, la máquina es muy manejable y puede maniobrarse fácilmente a pesar del depósito de agua de gran capacidad. La dirección de 90º permite girar inmediatamente. Se adhiere al suelo perfectamente, gracias a su bajo centro de gravedad.
Fregadora-aspiradora B 90 R Classic Bp Pack: Manejo sencillo
Manejo sencillo
Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY. En el display aparecen las horas de servicio. Además, con los cepillos cilíndricos puede ahorrarse agua y detergente.
Fregadora-aspiradora B 90 R Classic Bp Pack: Larga vida útil
Larga vida útil
Gran compartimiento para una gran capacidad de batería. Baterías de gel sin mantenimiento en los modelos Pack.
Reemplazo en un abrir y cerrar de ojos
  • En caso necesario, el cabezal de cepillos puede ser reemplazado por otro rápidamente y sin herramientas.
  • Los rodillos de los cabezales R se cambian en un abrir y cerrar de ojos.
  • En los cabezales D, los cepillos o platos impulsores del cepillo de esponja pueden expulsarse pisando el pedal.
Avance hasta 6 km/h
  • Para superar cuestas más pronunciadas. (Con freno magnético)
Labio trasero de aspiración curvo / recto
  • Para una aspiración óptima en cualquier tipo de suelo. (Solicítese por separado.)
Compartimiento de baterías grande
  • Para el uso de baterías mayores, para usos más largos todavía.
Buena capacidad ascensional y altura libre sobre el suelo
  • Para transportar y cargar con facilidad.
Filtro plegado plano libre de corrosión
  • Para evitar un fallo prematuro de la turbina.
Diseño constructivo corto y estrecho
  • Muy manejable y fácil de maniobrar (a pesar de su elevada capacidad).
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos (mm) 550 - 750
Ancho útil al aspirar. (mm) 850 - 940
Depósito de agua limpia/sucia (l) 90 / 90
Depósito para la suciedad (l) 5 / 7
Tipo de baterías no requiere mantenimiento
Batería (V/Ah) 24 / 170
Capacidad de las baterías (h) máx. 3,5
Conexión de red del cargador (V/Hz) 230 / 50 - 60
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 20 - 315 / 28 - 37
Consumo de agua (l/min) 3,5
Nivel de presión acústica (dB) 69
Potencia de conexión (W) 2200
Peso total permitido (kg) 460
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1450 x 800 x 1200

Scope of supply

  • Batería y cargador para montaje a bordo incluidos

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
  • Sistema de dos depósitos.
Fregadora-aspiradora B 90 R Classic Bp Pack
Fregadora-aspiradora B 90 R Classic Bp Pack
Fregadora-aspiradora B 90 R Classic Bp Pack
Accesorios
Detergentes
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.