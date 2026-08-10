Limpiadora monodisco BOLT POLISHER 20" 115V DELUXE

El potente equipo monodisco: BDS 51/175 C está construido para soportar las rigurosas exigencias de la limpieza comercial con una construcción robusta y componentes duraderos probados con el tiempo.

Potente equipo que proporciona limpieza en un abrir y cerrar de ojos y convence en toda la gama. El equipo dispone de un motor de accionamiento directo muy eficiente y ofrece una velocidad de rotación óptima. El manubrio montado en una posición alta, sirve para ajustar la altura y simplifica el funcionamiento. Dos pares de ruedas simplifican el manejo y facilitan el transporte. El cierre de seguridad mecánico evita arranques involuntarios. Gracias a su robusta fabricación con protección contra impactos que no deja marcas, el equipo tiene una larga vida útil.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 110 - 120
Frecuencia (Hz) 60
Color Antracita
Peso (con accesorios) (kg) 52,2
Detergentes
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Created with AI (artificial intelligence)

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