Limpiadora monodisco BOLT POLISHER 20" 115V DELUXE
El potente equipo monodisco: BDS 51/175 C está construido para soportar las rigurosas exigencias de la limpieza comercial con una construcción robusta y componentes duraderos probados con el tiempo.
Potente equipo que proporciona limpieza en un abrir y cerrar de ojos y convence en toda la gama. El equipo dispone de un motor de accionamiento directo muy eficiente y ofrece una velocidad de rotación óptima. El manubrio montado en una posición alta, sirve para ajustar la altura y simplifica el funcionamiento. Dos pares de ruedas simplifican el manejo y facilitan el transporte. El cierre de seguridad mecánico evita arranques involuntarios. Gracias a su robusta fabricación con protección contra impactos que no deja marcas, el equipo tiene una larga vida útil.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|110 - 120
|Frecuencia (Hz)
|60
|Color
|Antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|52,2
Detergentes
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