Limpieza y acondicionamiento de vehículos
Tanto para el acondicionamiento general de vehículos, para la limpieza de vehículos en los concesionarios, empresas de alquiler de vehículos o flotas de empresa, como para la conservación de exclusivos modelos de coches clásicos y coches deportivos: una limpieza y un mantenimiento continuos de los vehículos aumentan la vida útil y contribuyen a la conservación del valor. La técnica apropiada y la forma de trabajo correcta permiten alcanzar el objetivo de forma rápida y sostenible.
Limpieza de mantenimiento en el acondicionamiento de vehículos: lo ideal es la limpieza en seco
Acondicionamiento de las superficies interiores: cuidando cada detalle
Son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta para el acondicionamiento de vehículos. Para eliminar el polvo suelto de las superficies una opción posible son los paños atrapapolvo. Los paños impregnados de adhesivo limpian en profundidad y no dejan residuos. Alternativamente es posible emplear paños de microfibras para realizar una limpieza que atrape el polvo. En caso de suciedad adherida se recomienda emplear de manera adicional un detergente para superficies aplicado sobre un paño de microfibras antes de la limpieza.
Consejo - Limpiar las rejillas de ventilación:
Para limpiar las rejillas de ventilación de forma más sencilla y en profundidad se puede recurrir a un destornillador. Esto facilita la entrada del paño de microfibras en los huecos.
Acondicionamiento de superficies textiles: asientos, maletero y alfombrillas
Durante la limpieza de superficies textiles, los aspiradores con boquillas turbo son idóneos para eliminar la suciedad suelta y adherida, como migas pegadas o pelos de mascotas. Para las ranuras entre los asientos se recomienda una boquilla para ranuras. Si con el paso del tiempo se ha formado una ligera película uniforme en la tapicería de los asientos, es posible mejorar la apariencia con un paño de microfibras húmedo.
Si hay manchas puntuales difíciles de eliminar, un quitamanchas universal puede ayudar. En primer lugar se deberá comprobar la compatibilidad del material con el producto en un lugar poco visible. Si no se producen cambios de color, el quitamanchas se aplicará entonces con un paño de microfibras realizando movimientos circulares para eliminar la mancha. No se deberá nunca frotar la mancha, ya que esto solo servirá para esparcir la suciedad.
Consejo - Aspirar las superficies:
1. Para las grandes flotas, los aspiradores a batería con manguera de prolongación son una solución útil para eliminar los residuos de todo el vehículo de forma eficaz y rápida.
2. Los asientos de cuero o cuero sintético deben aspirarse con cuidado para que no queden marcas ni arañazos. Un pincel aspirador es una buena opción para la limpieza de superficies delicadas.
Limpieza de superficies de cristal: evitar la reaparición de suciedad
Para la limpieza de superficies acristaladas y de espejos se deberán emplear detergentes con un elevado contenido de alcohol y una cantidad mínima de tensioactivos. La razón es que es difícil enjuagar los tensioactivos sin dejar residuos. Las partículas de polvo que la instalación de aire acondicionado o de ventilación lanza sobre el cristal se adhieren firmemente a él y favorecen la reaparición de suciedad.
Los paños de microfibras en 16 pliegues ayudan a eliminar la carga de suciedad y a que esta no se vuelva a desplazar a otras superficies. El paño de limpieza se dobla por la mitad tres veces (una vez hacia abajo y dos veces hacia el lado), creando 16 caras en total. En un cubo se humedecen una cantidad definida de paños plegados con una cantidad especificada de detergente. Se empapan completamente y están listos en todo momento. Cada superficie se limpia con una cara nueva. Una vez usadas todas las caras se desecha el paño y se emplea uno nuevo.
Consejo - Limpiadora de vapor para la limpieza de cristales
La inversión en una limpiadora de vapor es una excelente opción para limpiar los cristales sin productos químicos durante el acondicionamiento del vehículo. Pasando sobre el cristal una boquilla manual de 10 cm de ancho con una funda de microfibra o algodón se elimina la suciedad y se pule al mismo tiempo. De este modo no quedan residuos ni marcas de lavado y la reaparición de suciedad queda bajo control durante mucho más tiempo.
Limpieza en profundidad en el acondicionamiento de vehículos: cuando el agua es necesaria
La limpieza en húmedo de los vehículos, especialmente de la tapicería, es necesaria en algún momento del proceso de acondicionamiento de vehículos. Sin embargo, es preferible retrasar la limpieza en profundidad el mayor tiempo posible. Esto se debe a que los tiempos de secado son largos y puede producirse una contaminación microbiana y la formación de moho si el secado se hace de forma incorrecta.
Si la suciedad (por ejemplo, manchas de bebida o restos de comida) se ha depositado a lo largo del tiempo, el equipo de pulverización y aspiración combinadas es la solución adecuada para eliminarla. Este equipo pulveriza agua mezclada con detergente y aspira posteriormente la tapicería. Las tapicerías antiguas o que no se han limpiado desde hace tiempo deberán aspirarse por lo general varias veces, ya que con cada pasada la suciedad se va acercando algunos centímetros hacia la superficie.
A la hora de elegir el detergente se deberá tener en cuenta que sea libre de tensioactivos, ofrezca un buena eficacia y no deje residuos. A menudo, los detergentes utilizados en la extracción mediante pulverización tampoco tienen aroma; si el cliente lo desea, es posible recurrir después a un eliminador de olores de tejidos para garantizar una atmósfera de bienestar óptima.
Para eliminar los olores desagradables, por ejemplo de humo, se recomienda un tratamiento con ozono para neutralizarlos después de la limpieza. Posteriormente, igual que sucede tras la extracción mediante pulverización, es necesario ventilar a fondo. Para la limpieza en profundidad de superficies de plástico como mandos o palancas es adecuado un detergente para limpieza de cabinas combinado con un paño de microfibras limpio.
Consejo - Limpieza en profundidad:
1. Lo idóneo es realizar la limpieza en húmedo para el acondicionamiento del vehículo cuando el clima asegura aire seco, es decir, en invierno. Se reduce así el tiempo de secado. En verano el aire acondicionado contribuye a eliminar la humedad ambiental.
2. Para retrasar la limpieza en profundidad, se pueden limpiar las superficies uniformemente con un paño de microfibras y un detergente sin tensioactivos; este método también consigue un buen efecto en el revestimiento del techo.
3. Si se trata de asientos o volantes de cuero, las manchas deben eliminarse de inmediato con un paño húmedo y el cuero debe tratarse regularmente con un producto para el cuidado del cuero durante el acondicionamiento del vehículo.
Datos importantes para la limpieza exterior durante el acondicionamiento del vehículo
Las limpiadoras de alta presión son idóneas para la limpieza exterior de vehículos. Para aumentar la eficacia es posible aplicar un detergente espumante con una lanza de espuma con bidón después de la pulverización inicial con agua limpia. Recomendamos productos que cundan mucho, con un valor de pH alto en el concentrado y que, no obstante, protejan la pintura. También se recomienda un buen efecto de hinchamiento contra la suciedad seca. Para que la espuma no se pegue se deberá aplicar por partes sobre el vehículo, limpiar desde abajo hacia arriba y enjuagar la espuma y la suciedad con agua limpia.
Para la limpieza de llantas son adecuados detergentes ácidos y alcalinos que se aclaran tras un tiempo de actuación determinado. Si la estación de lavado tiene un suelo de hormigón, deben utilizarse agentes alcalinos, ya que el ácido ataca al hormigón. Hay que tener en cuenta que, en el caso de superficies de aluminio dañadas o llantas de coches clásicos delicadas, el ácido y los álcalis atacan la superficie; en este caso, se deberá utilizar un detergente especial.
Cuando exista un elevado volumen de vehículos, puede merecer la pena la adquisición de un puente de lavado para el acondicionamiento de vehículos en concesionarios o en puntos de alquiler de vehículos que permita realizar la limpieza exterior de forma rápida y eficiente.
Consejo - Limpieza exterior
1. No deberá realizarse la aplicación de detergentes a pleno sol porque, de lo contrario, se secarán y no será posible respetar el tiempo de actuación.
2. Los equipos de agua caliente son más eficientes porque el factor de temperatura aumenta el rendimiento. Las grasas y los aceites se disuelven mejor y su secado es más rápido.
3. Los restos de adhesivos y pegatinas pueden eliminarse con un quitamanchas universal que contenga un disolvente suave. Antes de utilizarlo, compruebe en un lugar poco visible que no dañe la pintura.