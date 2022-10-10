Limpieza y acondicionamiento de vehículos

La limpieza en húmedo de los vehículos, especialmente de la tapicería, es necesaria en algún momento del proceso de acondicionamiento de vehículos. Sin embargo, es preferible retrasar la limpieza en profundidad el mayor tiempo posible. Esto se debe a que los tiempos de secado son largos y puede producirse una contaminación microbiana y la formación de moho si el secado se hace de forma incorrecta.

Si la suciedad (por ejemplo, manchas de bebida o restos de comida) se ha depositado a lo largo del tiempo, el equipo de pulverización y aspiración combinadas es la solución adecuada para eliminarla. Este equipo pulveriza agua mezclada con detergente y aspira posteriormente la tapicería. Las tapicerías antiguas o que no se han limpiado desde hace tiempo deberán aspirarse por lo general varias veces, ya que con cada pasada la suciedad se va acercando algunos centímetros hacia la superficie.