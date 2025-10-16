Lava-aspiradora Puzzi 10/1

La lava-aspiradora Puzzi 10/1 realiza una limpieza profunda o de mantenimiento de superficies alfombradas de tamaño pequeño a mediano, así como de tapicerías. Los accesorios de diseño modular se pueden guardar perfectamente en el equipo, ahorrando espacio durante su transporte o almacenaje. El asa de transporte ofrece un soporte para el tubo de prolongación.

Características y ventajas
Excelente rendimiento de limpieza
  • Perfecta limpieza en profundidad de superficies textiles.
  • Rápido secado y posibilidad de volver a utilizar las superficies gracias a un excelente rendimiento de reaspiración.
  • Excelente resultado de limpieza con un efecto visible del antes y el después.
Depósito 2 en 1 inteligente extraíble
  • Llenado rápido y sencillo del depósito de agua limpia.
  • Vaciado cómodo y sencillo del depósito de agua sucia.
Funcionamiento sencillo mediante dos grandes pulsadores
  • Olvídese de tener que agacharse: el equipo puede conectarse y desconectarse con el pie de forma rápida y sencilla.
  • Método rápido de 1 paso: combina la pulverización y la aspiración en una sola operación.
  • Método de 2 pasos: pulverizar sobre las fibras y dejar que se impregnen; a continuación, aspirar.
Ruedas traseras de gran tamaño y ruedas de dirección de 360° flexibles
  • Fácil maniobrabilidad incluso en superficies irregulares.
  • Especialmente manejable y flexible para la limpieza.
Gancho portacables
  • Para guardar de forma segura el cable de alimentación.
  • Práctico y cuidadoso con los cables.
  • El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 20 - 25
Caudal de aire (l/s) 54
Vacío (kPa) 22
Caudal de pulverización (l/min) 1
Presión de pulverización (bar) 1
Depósito de agua limpia/sucia (l) 10 / 9
Potencia de la turbina (W) 1250
Potencia de la bomba (W) 40
Tensión (V) 110 / 127
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 10,7
Dimensiones (l × a × h). (mm) 690 x 325 x 440

Scope of supply

  • Boquilla para alcochado
  • Detergentes: RM 760 en pastillas, 2 Unidad(es)
  • Manguera de pulverización y aspiración: 2.5 m
  • Gancho portacables
  • Boquilla para suelos: 240 mm
  • Pistola pulverizadora/de aspiración
  • Asa en forma de D para tubo de pulverización/aspiración
  • Depósito 2 en 1 extraíble para agua limpia/agua sucia
  • Lanza de pulverización y aspiración: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para tapicerías o ranuras
  • Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para suelos
  • Punta de boquilla: Boquilla para alcochado, azul
