Lava-aspiradora Puzzi 10/1
La lava-aspiradora Puzzi 10/1 realiza una limpieza profunda o de mantenimiento de superficies alfombradas de tamaño pequeño a mediano, así como de tapicerías. Los accesorios de diseño modular se pueden guardar perfectamente en el equipo, ahorrando espacio durante su transporte o almacenaje. El asa de transporte ofrece un soporte para el tubo de prolongación.
Características y ventajas
Excelente rendimiento de limpieza
- Perfecta limpieza en profundidad de superficies textiles.
- Rápido secado y posibilidad de volver a utilizar las superficies gracias a un excelente rendimiento de reaspiración.
- Excelente resultado de limpieza con un efecto visible del antes y el después.
Depósito 2 en 1 inteligente extraíble
- Llenado rápido y sencillo del depósito de agua limpia.
- Vaciado cómodo y sencillo del depósito de agua sucia.
Funcionamiento sencillo mediante dos grandes pulsadores
- Olvídese de tener que agacharse: el equipo puede conectarse y desconectarse con el pie de forma rápida y sencilla.
- Método rápido de 1 paso: combina la pulverización y la aspiración en una sola operación.
- Método de 2 pasos: pulverizar sobre las fibras y dejar que se impregnen; a continuación, aspirar.
Ruedas traseras de gran tamaño y ruedas de dirección de 360° flexibles
- Fácil maniobrabilidad incluso en superficies irregulares.
- Especialmente manejable y flexible para la limpieza.
Gancho portacables
- Para guardar de forma segura el cable de alimentación.
- Práctico y cuidadoso con los cables.
- El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|20 - 25
|Caudal de aire (l/s)
|54
|Vacío (kPa)
|22
|Caudal de pulverización (l/min)
|1
|Presión de pulverización (bar)
|1
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|10 / 9
|Potencia de la turbina (W)
|1250
|Potencia de la bomba (W)
|40
|Tensión (V)
|110 / 127
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|10,7
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- Boquilla para alcochado
- Detergentes: RM 760 en pastillas, 2 Unidad(es)
- Manguera de pulverización y aspiración: 2.5 m
- Gancho portacables
- Boquilla para suelos: 240 mm
- Pistola pulverizadora/de aspiración
- Asa en forma de D para tubo de pulverización/aspiración
- Depósito 2 en 1 extraíble para agua limpia/agua sucia
- Lanza de pulverización y aspiración: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para tapicerías o ranuras
- Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para suelos
- Punta de boquilla: Boquilla para alcochado, azul
