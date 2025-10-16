Un potente motor diésel con arranque eléctrico, una bomba de cigüeñal robusta y de larga vida útil y la vanguardista tecnología de quemadores altamente eficiente garantizan excelentes resultados de limpieza con nuestra limpiadora de alta presión de agua caliente HDS 8/20 D incluso cuando existen ciertas limitaciones, como en áreas sin acceso a la alimentación de corriente. Ideal para aplicaciones del sector de la construcción, en municipios o para empresas de limpieza: con un caudal de agua de 800 litros por hora y 200 bar de presión de trabajo, el equipo destaca en la eliminación de suciedad incrustada. El depósito de combustible de 30 litros permite, además, un tiempo de trabajo prolongado. La acreditada tecnología de seguridad, compuesta por válvula térmica y válvula de seguridad, filtro de agua, sensor de temperatura de los gases de escape y sistema de amortiguación suave (SDS), protege de manera efectiva todos los componentes importantes, mientras que el robusto bastidor tubular de acero protege el equipo de daños externos. El equipamiento de serie incluye neumáticos a prueba de pinchazos, una rueda de dirección con freno de estacionamiento, ergonómicas asas de empuje y un cómodo interruptor selector de un botón. Accesorios como la manguera y la lanza de alta presión se acoplan cómodamente en el equipo.