Hidrolimpiadora HDS 8/20 G *EU
Limpiadora de alta presión de agua caliente HDS 8/20 G con motor de gasolina, robusta bomba de cigüeñal y eficiente tecnología de quemadores para trabajos de limpieza complejos.
Con un caudal de agua de 800 litros por hora y 200 bares de presión de trabajo, nuestra limpiadora de alta presión de agua caliente HDS 8/20 G destaca también para los trabajos de limpieza más exigentes en el sector de la construcción, en municipios o para las empresas de limpieza. Impulsada por un potente motor de gasolina que hace innecesaria la alimentación de corriente externa, el equipo elimina incluso la suciedad más incrustada como, por ejemplo, la de grafitis o lubricantes. Una efectividad avalada por la tecnología de quemadores eficaz y de larga vida útil y una robusta bomba de cigüeñal. El depósito de combustible de 20 litros integrado posibilita una autonomía prolongada. Equipada con múltiples elementos de tecnología de seguridad, como una válvula térmica y una válvula de seguridad, un filtro de agua de gran tamaño, sensor de temperatura de los gases de escape o sistema de amortiguación suave (SDS). Los neumáticos a prueba de pinchazos, la rueda de dirección con freno de estacionamiento, las asas de empuje, un interruptor selector de un botón y el estable bastidor tubular de acero, entre otros, garantizan una elevada ergonomía, movilidad, robustez y comodidad de uso.
Características y ventajas
Potente motor de gasolinaPermite la independencia de fuentes de corriente externas. Cumple las especificaciones de la normativa sobre gases Fase V UE. Cómodo arranque manual por cable.
Alta movilidadNeumáticos grandes a prueba de pinchazos y rueda de dirección con freno de estacionamiento. Asas de empuje para un transporte sencillo y una maniobrabilidad óptima. Posibilidad de transporte con grúa gracias al estable bastidor tubular de acero.
Diseño robusto para los trabajos más exigentesEl estable bastidor tubular de acero protege el equipo contra las influencias externas. Acreditada tecnología de seguridad como válvula térmica y de seguridad y filtro de agua. Adecuada para el transporte con grúa en el negocio de alquiler y en el sector de la construcción.
Concepto de accesorios
- Posibilidades de almacenaje para todos los accesorios directamente en el equipo.
- Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
- Empuñadura ergonómica y almacenamiento para mangueras.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de agua (l/h)
|800
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|máx. 80
|Temperatura de entrada (°C)
|30
|Máximo consumo de gasóleo / eco!efficiency (kg/h)
|5,9
|Depósito de combustible (l)
|30
|Combustibles
|Diésel / gasóleo
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Portátil
|Peso (con accesorios) (kg)
|175
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|180
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1130 x 910 x 895
Scope of supply
- Pistola pulverizadora: EASY!Force Advanced
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: calidad Longlife
- Especificación de la manguera de alta presión: diam. nom. 8, 315 bar
- Modelos Cage - con bastidor tubular protector
- Robusto bastidor tubular de acero para transporte por grúa
Campos de aplicación
- Ideal en el sector de la construcción o el sector del trasporte para la limpieza de equipos o vehículos
- Para profesionales de la limpieza y municipios para combatir la suciedad incrustada
