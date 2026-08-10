Hidrolimpiadora HD 2.0/1000 Dual Mister

Combate los virus con precisión de nebulización con el HD 2.0/1000 Dual Mister, equipo dos en uno. Se puede usar en modo de pulverizador o de hidrolavadora de alta presión de agua fría.

El Dual Mister de agua fría y resistente a la corrosión de Kärcher se convierte fácilmente de una hidrolavadora de alta presión a un nebulizador para dispensar desinfectantes, como Vital Oxide® o RM 735. Este fiable equipo eléctrico viene de serie con una boquilla humidificadora y una válvula Easy! que permite al operador cambiar fácilmente del modo de lavado a presión al modo de nebulización. Proporciona un sistema de desviación para una mayor protección de la bomba, y ofrece un mango de bajo peso y un diseño compacto que facilita las maniobras. En resumen, esta unidad está diseñada para combatir virus y bacterias en modo efectivo, o puede utilizarse como una hidrolavadora de alta presión para limpiar superficies.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 120
Frecuencia (Hz) 60
Color Antracita
Peso (con accesorios) (kg) 72,9
Peso con embalaje incluido. (kg) 72,9
Hidrolimpiadora HD 2.0/1000 Dual Mister
Hidrolimpiadora HD 2.0/1000 Dual Mister
Accesorios
Detergentes
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