Esta hidrolavadora de alta presión de agua fría con motor de corriente alterna es el equipo básico, perfecto para los usuarios del ámbito comercial. La HD 4/9 C de diseño vertical convence por su movilidad y compacto tamaño. El sistema de pulverizado completo y la manguera de alta presión pueden guardarse y tener siempre a mano gracias a sus numerosas posibilidades de almacenaje. Incluye además equipamiento específico de gran fama de KÄRCHER, como el revestimiento completo de plástico a prueba de golpes, que protege a la bomba de alta presión y al motor de posibles daños y de la suciedad. En la cara posterior del equipo podrá encontrar un compartimento para boquillas, óptimos y prácticos. La boquilla triple suministrada conjuntamente garantiza un cambio rápido y cómodo del chorro. Usted puede elegir entre el chorro concentrado de alta presión (0º), chorro plano de alta presión (25º) y chorro plano de baja presión (40º). El chorro plano de baja presión (40°) se necesita para la aplicación del detergente. La válvula de succión del detergente permite añadir detergente de forma continua al chorro de alta presión