Hidrolimpiadora HD 4/9 C
Hidrolavadora de alta presión móvil y compacta con motor de corriente alterna. Con mando por interruptor de presión, sistema antirrotaciones.
Esta hidrolavadora de alta presión de agua fría con motor de corriente alterna es el equipo básico, perfecto para los usuarios del ámbito comercial. La HD 4/9 C de diseño vertical convence por su movilidad y compacto tamaño. El sistema de pulverizado completo y la manguera de alta presión pueden guardarse y tener siempre a mano gracias a sus numerosas posibilidades de almacenaje. Incluye además equipamiento específico de gran fama de KÄRCHER, como el revestimiento completo de plástico a prueba de golpes, que protege a la bomba de alta presión y al motor de posibles daños y de la suciedad. En la cara posterior del equipo podrá encontrar un compartimento para boquillas, óptimos y prácticos. La boquilla triple suministrada conjuntamente garantiza un cambio rápido y cómodo del chorro. Usted puede elegir entre el chorro concentrado de alta presión (0º), chorro plano de alta presión (25º) y chorro plano de baja presión (40º). El chorro plano de baja presión (40°) se necesita para la aplicación del detergente. La válvula de succión del detergente permite añadir detergente de forma continua al chorro de alta presión
Características y ventajas
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock.Trabajar por fin sin: la pistola de alta presión EASY!Force. Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con atornillado.
MovilidadEl asa de transporte integrada en la parte delantera del equipo permite una carga sencilla y un transporte cómodo. Asa de empuje insertable con solo pulsar un botón. Modo de construcción compacto.
FlexibilidadServicio posible en vertical y en horizontal. Con el servicio en horizontal, las ruedas no se apoyan. De este modo, el equipo ofrece la máxima estabilidad. Posición de estacionamiento y de transporte para el sistema de pulverizado.
Calidad
- La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la larga vida útil.
- Culata de latón de alta calidad.
- Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Almacenaje de accesorios
- Atornilladura (M 18 × 1,5) para el almacenaje de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
- Prácticos compartimentos para la boquilla triple y la boquilla rotativa.
- Banda de goma para la fijación de la manguera de alta presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|120
|Frecuencia (Hz)
|60
|Caudal de agua (l/h)
|420
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|90 / 9
|Presión máx. (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Potencia de conexión (kW)
|1,5
|Cable de conexión (m)
|7
|Tamaño de la boquilla (mm)
|32
|Entrada de agua
|3/4″
|Color
|Antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|26
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|28,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pistola pulverizadora: EASY!Force
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Lanza pulverizadora: 840 mm
Equipamiento
- Función de detergente: Succión
- Desconexión de presión
