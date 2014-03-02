Hidrolimpiadora HD 2.3/14 C Ed Food
Esta hidrolavadora de alta presión con agua fría y motor de larga vida útil, con su equipamiento de alta calidad, es el mejor equipo de la clase compacta para el cliente final profesional.
Esta hidrolavadora de alta presión con agua fría y motor de larga vida útil, con su equipamiento de alta calidad, es el mejor equipo de la clase compacta para el cliente final profesional. La HD 2.3/14 C Ed Food en modo de construcción vertical convence por su movilidad, tamaño compacto y comodidad de uso. Los accesorios están siempre a mano y bien guardados gracias a las numerosas posibilidades de almacenaje. Incluye además equipamiento específico de renombre de KÄRCHER, como el revestimiento completo de plástico a prueba de golpes, que protege la bomba de alta presión y el motor de posibles daños y de la suciedad. En la cara posterior del equipo podrá encontrar un práctico enrollador de cables (con fijación para el conector) y un compartimento para boquillas. La boquilla triple suministrada conjuntamente garantiza un cambio rápido y cómodo del chorro. Usted puede elegir entre chorrode alta presión, chorro plano de alta presión (25º) y chorro plano de baja presión (40º). El chorro plano de baja presión (40°) se necesita para la aplicación del detergente. La válvula reguladora del detergente permite añadir detergente de forma continuada al chorro de alta presión.
Características y ventajas
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock.Trabajar por fin sin: la pistola de alta presión EASY!Force. Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con atornillado.
Alto estándar de higieneManguera de alta presión, apta para alimentos, que no descolora Ruedas grises resistentes al desgaste. Temperatura del agua de entrada hasta 80 °C.
Práctico sistema de detergenteSistema de aspirado de detergente para suciedad resistente. Opcionalmente, puede emplearse el sistema de espuma a alta presión «Inno Foam Set».
Regulación continua de la presión y del caudal de agua
- Directamente en el equipo.
- Limpieza cuidadosa de superficies delicadas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|120
|Frecuencia (Hz)
|60
|Caudal de agua (l/h)
|520
|Temperatura de entrada (°C)
|80
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|10 - 97 / 1 - 9,7
|Presión máx. (bar/MPa)
|117 / 11,7
|Potencia de conexión (kW)
|2,4
|Color
|Antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|33,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|36,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|360 x 375 x 925
Scope of supply
- Pistola pulverizadora: EASY!Force Food
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Tipo de manguera de alta presión: para el sector alimentario
- Lanza pulverizadora de acero inoxidable: 840 mm
Equipamiento
- Desconexión de presión
