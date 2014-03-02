Esta hidrolavadora de alta presión con agua fría y motor de larga vida útil, con su equipamiento de alta calidad, es el mejor equipo de la clase compacta para el cliente final profesional. La HD 2.3/14 C Ed Food en modo de construcción vertical convence por su movilidad, tamaño compacto y comodidad de uso. Los accesorios están siempre a mano y bien guardados gracias a las numerosas posibilidades de almacenaje. Incluye además equipamiento específico de renombre de KÄRCHER, como el revestimiento completo de plástico a prueba de golpes, que protege la bomba de alta presión y el motor de posibles daños y de la suciedad. En la cara posterior del equipo podrá encontrar un práctico enrollador de cables (con fijación para el conector) y un compartimento para boquillas. La boquilla triple suministrada conjuntamente garantiza un cambio rápido y cómodo del chorro. Usted puede elegir entre chorrode alta presión, chorro plano de alta presión (25º) y chorro plano de baja presión (40º). El chorro plano de baja presión (40°) se necesita para la aplicación del detergente. La válvula reguladora del detergente permite añadir detergente de forma continuada al chorro de alta presión.