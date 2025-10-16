Nuestra limpiadora de alta presión portátil y sin calefacción HD 6/15 M viene equipada de fábrica con numerosos equipamientos específicos innovadores para un trabajo seguro y cómodo. La descarga de presión automática protege por ejemplo los componentes de alta presión frente a cargas en el modo standby, mientras que la innovadora pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de sujeción, y los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las uniones atornilladas convencionales, y ello sin perjudicar su robustez o vida útil. El equipo es apropiado para el servicio en posición horizontal o vertical, con lo que ofrece un alto grado de flexibilidad en la aplicación. La robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón aumenta la potencia limpiadora y la eficiencia energética en torno a un 20 por ciento. Numerosas posibilidades para apoyar y almacenar accesorios de forma segura para el transporte, así como la construcción del equipo que facilita enormemente el mantenimiento completan el concepto bien meditado de la HD 6/15 M.