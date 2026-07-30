Hidrolimpiadora HD 7/15 G
Para obtener la máxima movilidad y los mejores resultados de limpieza en condiciones adversas: la hidrolavadora de alta presión con agua fría accionada por gasolina HD 7/15 G, con 150 bar de presión, de la gama Gasoline Advanced.
Con una potencia de 150 bar de presión, la HD 7/15 G, de la gama Gasoline Advanced, le garantiza en todo momento los mejores resultados de limpieza. La hidrolavadora de alta presión con agua fría accionada por gasolina está equipada con un motor de gasolina de Honda, que le permite tener una independencia total de fuentes de corriente externas. Además, el equipo puede aspirar agua (por ejemplo, directamente de estanques o lagos) y utilizarla en la limpieza. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. Está concebido para usos en las condiciones más duras, con un marco base extremadamente robusto, y es sorprendentemente móvil gracias al concepto de marco ergonómico. La bomba está protegida de forma fiable mediante un gran filtro de agua y una termoválvula. Bajo petición, se encuentran disponibles un marco protector Cage con grilletes para facilitar la carga en grúa o un kit de montaje para un enrollador de mangueras.
Características y ventajas
Máxima autonomíaEquipado con motores de Honda o Yanmar para usos sin alimentación de corriente externa. Puede aspirar agua, por ejemplo, de lagos y estanques, y utilizarla para la limpieza.
Confort de funcionamiento sobresalienteEl concepto de marco ergonómico facilita el transporte incluso en superficies irregulares. Posibilidades de almacenaje para todos los accesorios directamente en el equipo. Las ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera.
Alta versatilidadEl marco protector Cage opcional con grilletes para facilitar la carga en grúa protege de manera fiable el equipo. Kit de montaje de enrollador de mangueras para acotar los tiempos de montaje y desmontaje disponible de manera opcional. Versión portátil con un robusto bastidor tubular especial para pintores y escayolistas (HD 728 B).
Diseñado para los usos más exigentes
- Marco base muy robusto para el uso diario en condiciones difíciles.
- Gran filtro de agua para proteger la bomba.
- Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de agua (l/h)
|650
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|150 / 15
|Presión máx. (bar/MPa)
|210 / 21
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Entrada de agua
|1″
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Fabricante del motor
|Honda
|Tipo de motor
|GX 160
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Portátil
|Color
|Antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|39,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|44
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|790 x 608 x 1104
Scope of supply
- Pistola pulverizadora: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: calidad Premium
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Función de detergente: Succión
Campos de aplicación
- Construcción (limpieza de fachadas, limpieza de vehículos para la construcción y utensilios)
- Agricultura (limpieza de vehículos y equipamiento o uso en la silvicultura)
- Industria (limpieza de equipamiento)
- Proveedores (limpieza de exteriores, por ejemplo, plazas y aparcamientos)
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.