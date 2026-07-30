Hidrolimpiadora HD 7/15 G

Para obtener la máxima movilidad y los mejores resultados de limpieza en condiciones adversas: la hidrolavadora de alta presión con agua fría accionada por gasolina HD 7/15 G, con 150 bar de presión, de la gama Gasoline Advanced.

Con una potencia de 150 bar de presión, la HD 7/15 G, de la gama Gasoline Advanced, le garantiza en todo momento los mejores resultados de limpieza. La hidrolavadora de alta presión con agua fría accionada por gasolina está equipada con un motor de gasolina de Honda, que le permite tener una independencia total de fuentes de corriente externas. Además, el equipo puede aspirar agua (por ejemplo, directamente de estanques o lagos) y utilizarla en la limpieza. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. Está concebido para usos en las condiciones más duras, con un marco base extremadamente robusto, y es sorprendentemente móvil gracias al concepto de marco ergonómico. La bomba está protegida de forma fiable mediante un gran filtro de agua y una termoválvula. Bajo petición, se encuentran disponibles un marco protector Cage con grilletes para facilitar la carga en grúa o un kit de montaje para un enrollador de mangueras.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HD 7/15 G: Máxima autonomía
Máxima autonomía
Equipado con motores de Honda o Yanmar para usos sin alimentación de corriente externa. Puede aspirar agua, por ejemplo, de lagos y estanques, y utilizarla para la limpieza.
Hidrolimpiadora HD 7/15 G: Confort de funcionamiento sobresaliente
Confort de funcionamiento sobresaliente
El concepto de marco ergonómico facilita el transporte incluso en superficies irregulares. Posibilidades de almacenaje para todos los accesorios directamente en el equipo. Las ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera.
Hidrolimpiadora HD 7/15 G: Alta versatilidad
Alta versatilidad
El marco protector Cage opcional con grilletes para facilitar la carga en grúa protege de manera fiable el equipo. Kit de montaje de enrollador de mangueras para acotar los tiempos de montaje y desmontaje disponible de manera opcional. Versión portátil con un robusto bastidor tubular especial para pintores y escayolistas (HD 728 B).
Diseñado para los usos más exigentes
  • Marco base muy robusto para el uso diario en condiciones difíciles.
  • Gran filtro de agua para proteger la bomba.
  • Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal de agua (l/h) 650
Presión de trabajo (bar/MPa) 150 / 15
Presión máx. (bar/MPa) 210 / 21
Temperatura de entrada (°C) 60
Entrada de agua 1″
Tipo de accionamiento Gasolina
Fabricante del motor Honda
Tipo de motor GX 160
Cantidad de usuarios simultáneos 1
Movilidad Portátil
Color Antracita
Peso (con accesorios) (kg) 39,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 44
Dimensiones (l × a × h). (mm) 790 x 608 x 1104

Scope of supply

  • Pistola pulverizadora: EASY!Force Advanced
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Tipo de manguera de alta presión: calidad Premium
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
  • Boquilla de alto rendimiento

Equipamiento

  • Función de detergente: Succión
Hidrolimpiadora HD 7/15 G
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Hidrolimpiadora HD 7/15 G
Hidrolimpiadora HD 7/15 G
Hidrolimpiadora HD 7/15 G
Campos de aplicación
  • Construcción (limpieza de fachadas, limpieza de vehículos para la construcción y utensilios)
  • Agricultura (limpieza de vehículos y equipamiento o uso en la silvicultura)
  • Industria (limpieza de equipamiento)
  • Proveedores (limpieza de exteriores, por ejemplo, plazas y aparcamientos)
Accesorios
Detergentes
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