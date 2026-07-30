Con una potencia de 150 bar de presión, la HD 7/15 G, de la gama Gasoline Advanced, le garantiza en todo momento los mejores resultados de limpieza. La hidrolavadora de alta presión con agua fría accionada por gasolina está equipada con un motor de gasolina de Honda, que le permite tener una independencia total de fuentes de corriente externas. Además, el equipo puede aspirar agua (por ejemplo, directamente de estanques o lagos) y utilizarla en la limpieza. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. Está concebido para usos en las condiciones más duras, con un marco base extremadamente robusto, y es sorprendentemente móvil gracias al concepto de marco ergonómico. La bomba está protegida de forma fiable mediante un gran filtro de agua y una termoválvula. Bajo petición, se encuentran disponibles un marco protector Cage con grilletes para facilitar la carga en grúa o un kit de montaje para un enrollador de mangueras.