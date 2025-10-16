Hidrolimpiadora HD 9/23
Para conseguir un uso independiente en lugares con una mala infraestructura: la hidrolavadora de alta presión con agua fría HD 9/23 De accionada por diésel y móvil, con 230 bar de presión, para obtener un elevado rendimiento de limpieza.
Ideal allá donde se junten unas condiciones externas duras y trabajos de limpieza exigentes: la hidrolavadora de alta presión con agua fría accionada por motor diésel HD 9/23 De Yanmar produce su propia electricidad. En caso necesario, aspira también el agua necesaria directamente, por lo que se puede trabajar con ella incluso en lugares con una mala infraestructura. Con una presión del agua de 230 bar, el equipo está a la altura de prácticamente cualquier tarea. Su concepto de marco ergonómico y las ruedas antipinchazos garantizan la máxima movilidad, mientras que el robusto marco base soporta incluso los usos más duros. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. Para proteger la bomba, incorpora un gran filtro de agua y una termoválvula. Unas posibilidades de ampliación prácticas y opcionales, como el marco protector Cage extra con grilletes para la carga en grúa, completan el equipo.
Características y ventajas
Máxima autonomíaEquipado con motores de Honda o Yanmar para usos sin alimentación de corriente externa. Puede aspirar agua, por ejemplo, de lagos y estanques, y utilizarla para la limpieza.
Confort de funcionamiento sobresalienteEl concepto de marco ergonómico facilita el transporte incluso en superficies irregulares. Posibilidades de almacenaje para todos los accesorios directamente en el equipo. Las ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera.
Alta versatilidadEl marco protector Cage opcional con grilletes para facilitar la carga en grúa protege de manera fiable el equipo. Kit de montaje de enrollador de mangueras para acotar los tiempos de montaje y desmontaje disponible de manera opcional. Versión portátil con un robusto bastidor tubular especial para pintores y escayolistas (HD 728 B).
Diseñado para los usos más exigentes
- Marco base muy robusto para el uso diario en condiciones difíciles.
- Gran filtro de agua para proteger la bomba.
- Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de agua (l/h)
|400 - 930
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|40 - hasta 230 / 4 - hasta 23
|Presión máx. (bar/MPa)
|270 / 27
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Entrada de agua
|1″
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Fabricante del motor
|Yanmar
|Tipo de motor
|L 100 V
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Portátil
|Color
|Antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|112,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|115,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Pistola pulverizadora: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Tipo de manguera de alta presión: calidad Premium
- Especificación de la manguera de alta presión: diam. nom. 8, 315 bar
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Regulación continua de la presión y del volumen de agua
- Arranque eléctrico
- Función de detergente: Succión
