Limpiadora de ultra-alta presión HD 13/35 Pe
El robusto diseño de la HD 13/35 proporciona protección por todos lados y permite transportarla con grúa de forma segura.
Con una presión de trabajo de hasta 5000 psi, este equipo elimina incluso la suciedad persistente. El robusto diseño la hace especialmente estable: se puede cargar con grúa, además, los componentes están protegidos por todos lados. Muchas otras ventajas hacen de este equipo la primera opción para uso profesional. Práctico y cómodo: Gracias al portalanzas y al gancho integrado para la manguera, el equipo siempre tiene sus accesorios a punto. El contador de horas de servicio indica los tiempos de marcha exactos de la bomba. Almacenamiento seguro: Accesorios y herramientas se guardan en un compartimento protegido. Fácil de transportar: El principio de carretilla para sacos permite transportar los equipos más fácilmente que los equipos de cuatro ruedas, sobre todo en terreno impracticable, como en las obras. Fiable y segura: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento KÄRCHER proporciona la presión necesaria. Una protección opcional contra falta de agua protege tanto al usuario como a la bomba.
Características y ventajas
Pistola pulverizadora manual de uso industrial
- Robusta y duradera: la nueva pistola pulverizadora industrial de Kärcher ha sido concebida especialmente para condiciones de uso más exigentes.
Regulación de la velocidad
- La velocidad se regula automáticamente en modo de espera (stand-by). Se protege así el motor, al tiempo que se ahorra energía.
Movilidad
Autonomía
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|100 - máx. 350 / 10 - 35
|Caudal de agua (l/h)
|500 - 1300
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 60
|Combustible
|Gasolina
|Fabricante del motor
|Honda
|Tipo de motor
|GX 690
|Potencia del motor (kW)
|16
|Tipo de bombas
|Bomba de cigüeñal Kärcher de rendimiento máximo
|Peso sin accesorios. (kg)
|122
|Peso (con accesorios) (kg)
|150
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Pistola pulverizadora: Pistola industrial
- Lanza pulverizadora de acero inoxidable: 700 mm
- Boquilla de chorro plano
Equipamiento
- Arranque eléctrico
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Trabajos pesados
- Válvula de seguridad
- Contador de las horas de servicio