Men after work

EASY!Force : Nunca había sido tan fácil tener la presión bajo control.

Experimenta la nueva dimensión de ergonomía en la limpieza con alta presión: con la nueva pistola HD EASY!Force, no necesitarás ninguna fuerza de agarre y podrás limpiar sin esfuerzo y menor estrés.

Cuestión de ergonomía.

Trabajar con hidrolavadoras de alta presión puedes ser físicamente demandante, es por eso que la ergonomía es importante. Presionar constantemente el gatillo de las pistolas HD convencionales puede ocasionar en poco tiempo cansancio, manos adoloridas y una posición de trabajo inconveniente; las limpiezas extensas se vuelven difíciles sin tomar descansos frecuentes o incluso cambiar de operadores. Nuestra tecnología EASY!Force cambia esto de una vez por todas: no más fuerza de agarre. Nunca había sido tan fácil limpiar con alta presión.

Válvula completa de cerámica para una vida útil más larga.

Cuando la pistola de alta presión falla, es muy común que se deba a válvulas defectuosas dañadas por partículas en el agua. Nuestra EASY!Force también pone fin a esto: la válvula consiste en un balín de cerámica con un sello cerámico para asentarlo que es resistente a cualquier partícula suelta en el agua y que podría causar un daño potencial. Y esto le da una vida útil 5 veces más larga que las pistolas de alta presión con válvula convencional.

Intuituva para trabajo seguro.

El gatillo de seguridad de la nueva pistola EASY!Force previene su operación accidental y ofrece la máxima seguridad durante el uso – sin comprometer la facilidad de uso. Sólo necesitas presionar el gatillo una vez para liberar el chorro de alta presión – simple e intuitivo. La pistola EASY!Force permanece en funcionamiento mientras el gatillo se encuentre presionado. Cuando liberas el gatillo, la pistola inmediatamente se apaga.