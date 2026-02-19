Limpiadora de ultra-alta presión HD 9/100-4 Cage Advanced 60Hz
Elimina incluso la suciedad más incrustada: La versátil limpiadora de ultra alta presión HD 9/100-4 Cage Adv con pistola de gatillo UHP, 1000 bares de presión de trabajo y un bajo consumo de agua de 900 l/h.
quipada con una cómoda pistola de gatillo UHP, nuestra limpiadora de alta presión HD 9/100-4 Cage Adv de la clase compacta UHP limpia de forma impresionante incluso la suciedad más persistente, como la que se encuentra en el sector de la construcción u otras aplicaciones industriales. En su corazón se encuentra una bomba industrial de alta presión extremadamente potente de WOMA con un elevado rendimiento volumétrico. Garantiza los mejores resultados de limpieza al asegurar una presión de trabajo de 1000 bar y consumir sólo 900 l de agua por hora.
Características y ventajas
Pistola pulverizadora ergonómica
- Asa ergonómica y reducido peso para mayor comodidad de manejo del usuario.
Alta movilidad
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|1000 / 100
|Caudal de agua (l/h)
|978
|Temperatura de entrada (°C)
|45
|Combustible
|Eléctrica
|Potencia del motor (kW)
|35
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|380 / 480
|Frecuencia (Hz)
|60
|Tipo de bombas
|Cigüeñal
|Peso sin accesorios. (kg)
|385
|Peso (con accesorios) (kg)
|379
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|382,5
|Dimensiones (l × a × h). ( )
|1385 x 790 x 1090
Scope of supply
- Lanza pulverizadora de acero inoxidable: 750 mm
- Boquilla de chorro plano
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 20 m
- Válvula de seguridad
- Contador de las horas de servicio