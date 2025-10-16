Limpiadora de moquetas BRC 30/15 C

Limpiadora automática compacta de moquetas para la pulverización y aspiración rápida y económica de pequeñas superficies, así como para hacer una limpieza puntual precisa (Spot-cleaning) y una limpieza intermedia de alfombras y moquetas gracias al pulverizado previo con detergente I Capsolation. Económico en superficies entre 200 y 800 m².

La BRC 30/15 C es la máquina perfecta para realizar una limpieza profunda de alfombras de forma exhaustiva en superficies pequeñas. Gracias a sus cepillos flotantes conseguirá resultados de limpieza perfectos en superficies irregulares. Además, la BRC 30/15 puede utilizarse de forma flexible para la limpieza intermedia de alfombras y moquetas con un pulverizado previo con detergente I Capsolation o para la eliminación de manchas puntuales.

Características y ventajas
Gran rendimiento de limpieza
  • Los cepillos cilíndricos ayudan en la limpieza.
  • Los cepillos cilíndricos están alojados pendularmente para garantizar un rendimiento de limpieza uniforme.
  • Se levantan las fibras, proporcionando un aspecto uniforme.
Dimensiones compactas
  • Ideal para superficies entre 200 y 800 m².
  • Fácil almacenamiento.
  • Fácil transporte.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rendimiento de superficie (limpieza profunda / intermedia «iCapsol») (m²/h) 150
Vacío (mbar/kPa) 300 / 30
Presión de pulverización en limpieza profunda (bar) 3,9
Neblina de pulverización en limpieza profunda (l/min) 1,4
Ancho útil al aspirar. (cm) 315
Depósito de agua limpia/sucia (l) 15 / 17
Potencia de la turbina (W) 1300
Potencia del motor de cepillos (W) 76
Peso sin accesorios. (kg) 36
Peso con embalaje incluido. (kg) 40,2
Dimensiones (l × a × h). (cm) 920 x 360 x 750

Scope of supply

  • Cantidad de cepillos cilíndricos: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Dirección de funcionamiento: hacia atrás
