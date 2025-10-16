Único en todo el mundo, robusto y flexible sin cables: nuestro lava-aspirador a batería Puzzi 9/1 Bp. Como el único equipo profesional de pulverización y aspiración combinadas a baterías disponible en el mercado, este Puzzi impresiona por un rendimiento sobresaliente y la máxima libertad de movimiento en la limpieza de tapicerías y superficies textiles, por ejemplo, en la industria hotelera y de restauración y en la limpieza de interiores de vehículos o de edificios. Este Puzzi es extremadamente silencioso, por lo que también se puede utilizar en lugares muy concurridos, y gracias al asa de transporte ergonómica se puede transportar fácilmente con una sola mano. Para obtener los mejores resultados de limpieza en profundidad, la solución de limpieza se rocía profundamente en las fibras textiles bajo presión y se aspira nuevamente junto con la suciedad desprendida. Se incluyen de serie: boquilla para tapicerías extra corta, manguera de pulverización y aspiración, depósito 2 en 1 para agua limpia y sucia, almacenaje de accesorios integrado y mucho más.