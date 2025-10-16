Puzzi 9/1 Bp
Para una máxima libertad de movimiento en la limpieza a fondo de tapicerías: nuestro robusto lava-aspirador a batería Puzzi 9/1 Bp con boquillas para tapicerías extra cortas y mucho más.
Único en todo el mundo, robusto y flexible sin cables: nuestro lava-aspirador a batería Puzzi 9/1 Bp. Como el único equipo profesional de pulverización y aspiración combinadas a baterías disponible en el mercado, este Puzzi impresiona por un rendimiento sobresaliente y la máxima libertad de movimiento en la limpieza de tapicerías y superficies textiles, por ejemplo, en la industria hotelera y de restauración y en la limpieza de interiores de vehículos o de edificios. Este Puzzi es extremadamente silencioso, por lo que también se puede utilizar en lugares muy concurridos, y gracias al asa de transporte ergonómica se puede transportar fácilmente con una sola mano. Para obtener los mejores resultados de limpieza en profundidad, la solución de limpieza se rocía profundamente en las fibras textiles bajo presión y se aspira nuevamente junto con la suciedad desprendida. Se incluyen de serie: boquilla para tapicerías extra corta, manguera de pulverización y aspiración, depósito 2 en 1 para agua limpia y sucia, almacenaje de accesorios integrado y mucho más.
Características y ventajas
Potente batería Kärcher Battery Power+ de 36 VLibertad de movimiento sin cables. Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería. Compatible con todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 36 V.
Diseño de equipo robusto de larga vida útilUna larga vida útil es sinónimo de rentabilidad. Bomba de diafragma robusta y resistente. Dos pulsadores de gran tamaño para un manejo cómodo con la mano o el pie.
Boquilla para tapicerías ergonómica y extra cortaIdeal para áreas de aplicación muy estrechas (por ejemplo, en el interior de vehículos). Diseño ergonómico. Agarre y tacto agradables.
Depósito 2 en 1 inteligente extraíble
- Llenado rápido y sencillo del depósito de agua limpia.
- Vaciado cómodo y sencillo del depósito de agua sucia.
- Ilustración Quickstart Puzzi 9/1 Bp para mayor seguridad para el usuario.
Asa de transporte ergonómica
- Transporte cómodo con una mano.
- Equipo cómodamente equilibrado.
- Alojamiento para el tubo de aspiración integrado en el asa para un transporte seguro y cómodo.
Almacenaje de accesorios integrado
- Todos los accesorios se pueden almacenar cómodamente en el equipo y, por ello, siempre se encuentran a mano.
- Práctico compartimento integrado para el almacenamiento de pastillas de detergente.
- Almacenaje seguro también durante el transporte.
Peso reducido
- Transporte cómodo, incluso con una sola mano, por escalones y peldaños.
- Permite intervalos de trabajo largos y sin cansancio.
- Equipo ligero del segmento básico.
Poco ruido durante el funcionamiento
- Permite la limpieza en entornos sensibles al ruido y durante la noche.
- Eleva el confort para el usuario.
- Equipo especialmente silencioso del segmento básico.
Sistema de confort 2 en 1 con manguera de pulverización y aspiración integrada
- La solución de limpieza se rocía profundamente en las fibras bajo presión.
- Extracción completa de la solución de limpieza y la suciedad acumulada.
- Secado rápido.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Plataforma de baterías
|Plataforma de batería de 36 V
|Rendimiento de superficie (m²/h)
|12 - 18
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|9 / 7
|Caudal de aire (l/s)
|57
|Vacío (kPa)
|15
|Caudal de pulverización (l/min)
|0,5
|Presión de pulverización (MPa)
|0,16 - 0,22
|Potencia de la turbina (W)
|550
|Potencia de la bomba (W)
|4
|Potencia de conexión (W)
|575
|Nivel de presión acústica (dB)
|70
|Ancho nominal del accesorio ( )
|B 32
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Duración del ciclo de carga (min)
|58 / 81
|Intensidad de salida (A)
|6
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|7,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|11,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|540 x 332 x 460
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Manguera de pulverización y aspiración: 2.5 m
- Filtro protector del motor
- Filtro de agua limpia
- Boquilla para tapicerías corta con asa
- Compartimiento para detergente en pastillas
- Depósito 2 en 1 extraíble para agua limpia/agua sucia
- Detergentes: RM 760 en pastillas, 2 Pastillas
Equipamiento
- Fijación para el transporte de la manguera
- Almacenaje de accesorios integrado
Videos
Campos de aplicación
- Para una limpieza intensiva en profundidad de tapicerías y muebles tapizados
- Para la limpieza de mantenimiento y la eliminación de manchas en moquetas
- Para la limpieza de todas las superficies textiles, también en vehículos
- Para una limpieza intensiva en profundidad de los asientos textiles de vehículos
- Para una limpieza específica en profundidad de pequeñas superficies de moquetas
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.