Lava-aspiradora Puzzi 30/4
La Puzzi 30/4 realiza una extraordinaria limpieza (profunda o de mantenimiento) sobre grandes superficies alfombradas. Es la lava-aspiradora más silenciosa de su clase con sólo 66 dB(A). Tiene una gran maniobrabilidad y ocupa poco espacio para el transporte y para el almacenamiento, gracias al concepto vertical.
Características y ventajas
Diversidad de accesorios.Variedad de accesorios disponibles. Accesorios para diversas aplicaciones a su disposición. Los accesorios adicionales le proporcionan un ancho de trabajo mayor.
Soporte para guardar la boquilla barredoraPara protegerlo de la suciedad, la manija del depósito de agua sucia se encuentra en el exterior. Es fácil remover el depósito de agua sucia y puede ser usado para llenar el equipo con agua limpia. Una descripción corta en la parte trasera del depósito de agua sucia explica sencillamente el proceso.
Extremadamente silenciosaCon tan solo 66 dB(A), el Puzzi 30/4 es el aspirador en húmedo más silencioso de su clase. Gracias al bajo nivel sonoro, la máquina puede usarse donde sea, incluso en horas laborales o en hoteles. Las bajas emisiones sonoras protegen al operador y permiten largos intervalos de trabajo.
Gran volumen del depósito
- Incluso con su depósito lleno de 30 litros, la Puzzi 30/4 puede transportarse fácilmente.
- Un indicador del nivel de agua limpia informa al operador sobre el estado de la misma.
- El filtro de agua limpia protege los componentes y puede removerse fácilmente sin necesidad de herramientas.
Concepto amigable gracias al conrtol EASY Operación.
Grandes ruedas de transporte
- Gracias a sus grandes ruedas, el Puzzi 30/4 es fácil de manejar incluso totalmente lleno.
- Ruedas de marcha suave de 30 cm de diámetro.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|60 - 75
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Caudal de pulverización (l/min)
|3
|Presión de pulverización (bar)
|4
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|30 / 15
|Potencia de la turbina (W)
|1200
|Potencia de la bomba (W)
|70
|Tensión (V)
|110 / 127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Longitud del cable. (m)
|15
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|26
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|590 x 470 x 783
Scope of supply
- Manguera de pulverización y aspiración: 4 m
- Boquilla para suelos: 350 mm
- Pistola pulverizadora/de aspiración
- Lanza de pulverización y aspiración: 1 Unidad(es), 700 mm, Acero inoxidable
Equipamiento
- Punta de boquilla: Boquilla para suelos, Amarillo
